'Mecanismo de justicia acogido en La Habana prioriza a las víctimas'

El ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, dice que el mecanismo de justicia acogido en La Habana y plasmado en el proyecto prioriza a las víctimas porque busca no solo la indemnización material sino moral de estas.

¿En pocas palabras, cuál es la importancia de este proyecto?

La Jurisdicción Especial para la Paz es un sistema integral donde no solo hay un aparato judicial sino instituciones extrajudiciales que completan ese concepto de justicia transicional; una de esas es la Comisión de la Verdad y la otra, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

La principal característica es que no solo es un proceso judicial sino un instrumento para potenciar a las víctimas. Esto se hace a través de la búsqueda de la verdad, con la participación de guerrilleros, terceros civiles y Fuerza Pública.

Hay que decir que esta es la primera vez en que las partes se ponen de acuerdo para decidir quién y cómo se van a juzgar los crímenes del conflicto. ( Lea también: Queda lista la ley para amnistiar a la mayoría de las Farc)

Uno de los temas más criticados del acuerdo fue la participación en política para condenados por delitos graves. ¿Por qué se mantuvo en el proyecto?

En un conflicto armado, todas las partes cometen delitos de forma desalmada; en este no solo cometieron delitos las Farc, sino las antiguas Auc y también, la Fuerza Pública. Y cuando personas que buscaban el poder llegan a la finalización de un conflicto, no van a firmar la paz si no tienen la posibilidad de participar en política. Además, es menos doloroso que participen en política sin armas, en vez de continuar cobrando vidas de inocentes.

Tampoco se obliga a los amnistiados a pagar indemnizaciones a las víctimas...

Es importante decir que se definieron varios tipos de amnistía. La de iure para delitos políticos y otra amnistía que no se aplicará sino por la sala de amnistías cuando haya dudas en la conexidad de otros delitos con el político. De una u otra manera, todos ellos deberán colaborar para que las víctimas sean reparadas, y eso está en el acuerdo. Está la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que es una reparación del Estado, así como la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, que tienen una función de reparación moral.

UNIDAD DE PAZ