‘Nuevo cese del fuego con el Eln debe ser indefinido’: Gustavo Bell

En su primera entrevista a fondo con un medio de comunicación, Gustavo Bell, quien ha mantenido un bajo perfil como jefe del equipo del Gobierno en los diálogos con Eln, afirma que a cuatro meses de que se termine el mandato del presidente Juan Manuel Santos lo que buscan es dejar el proceso de paz en un punto en el que el próximo presidente de Colombia, al menos, considere la posibilidad de continuarlo.

Bell se encontrará mañana con la delegación del Eln, en medio de una renovada intención de las partes de lograr pronto un nuevo cese bilateral del fuego y hostilidades y de concretar la participación de la sociedad en la paz con esta guerrilla, el primer punto de la agenda. Sobre todo esto habló con EL TIEMPO.



Usted llega este lunes a Quito para comenzar a evaluar con el Eln un nuevo cese bilateral del fuego y de hostilidades. ¿Desde el punto de vista del Gobierno, qué debería tener, que no tuvo el anterior?



Está claro que los protocolos fueron bastante buenos para evitar confrontaciones entre las Fuerzas Armadas y el Eln, pero como no se trata solo de eso, sino de evitar las acciones hostiles contra las comunidades, el Eln se tiene que comprometer con no atacar infraestructura civil, no hacer minados, no reclutar menores, no retener a la gente, no extorsionar. Es en estas cosas proscritas por el Derecho Internacional Humanitario que tenemos que avanzar para que el cese del fuego sea más sólido.



Entiendo que una de las discusiones con el Eln fue porque la Fuerza Pública le incautó coca durante el cese bilateral. ¿Esa guerrilla tiene claro ahora que no se pueden parar esos operativos?



A las Fuerzas Armadas no se les puede pedir que en razón del cese del fuego no persigan el delito. Esas son las cosas que se tienen que aclarar en este nuevo cese para que sea más estable.



¿Un nuevo cese bilateral del fuego tendrá carácter temporal, hasta que termine este gobierno, o será indefinido para propiciar que el próximo presidente de Colombia siga los diálogos?



Se busca que el nuevo cese sea suficientemente estable, porque esa es una condición para avanzar en los otros puntos de la agenda. En cierta medida que sea indefinido para que el avance en la agenda esté garantizado. Por eso, ponerle una fecha no es consecuente.



Según esto, es probable que el próximo gobierno encuentre un cese bilateral del fuego con el Eln…



Si la agenda va avanzando, se requiere que el cese del fuego sea indefinido.



Dos años después de pactada la agenda de negociación con el Eln, no hay un solo punto acordado. ¿No es un encarte para el próximo gobierno este proceso de paz?



Por el contrario, creo que es una oportunidad para consolidar el fin del conflicto armado con el Eln, salvar vidas y construir la paz estable y duradera que todos los colombianos están anhelando. Si le imprimimos dinamismo, puede avanzar rápido. Nos hemos puesto de acuerdo en que los ejercicios del primer punto –participación de la sociedad en la construcción de la paz– se estén organizando en los próximos 15 o 20 días.



Como usted mismo ha reconocido, hay mucho escepticismo frente a la paz con el Eln. ¿Por qué decide el Gobierno persistir en la negociación?



Lo que ya se demostró es que cuando las partes se comprometen a sacar adelante un punto, lo logran, empezando por el cese del fuego. Eso nos lleva a pensar que si se mantiene esa voluntad podemos, en los próximos meses, avanzar en la agenda. El clima en el que se inició este quinto ciclo (de diálogos) es bastante cordial y pudimos ponernos de acuerdo en una metodología para abordar el cese del fuego y el primer punto de la agenda.



¿Pero cree que el Eln tiene voluntad de llegar al fin del conflicto armado?



Han dicho reiteradamente que no se levantan de la mesa de negociaciones hasta no llegar a un acuerdo. Yo espero que sepan leer el momento histórico que están atravesando el país, la región e incluso el mundo. También que sepan escuchar el clamor de las comunidades.



El Eln ha mostrado que puede negociar por largo tiempo…



Lo que hemos percibido es que llegaron con una nueva tónica, después de estos dos meses (que estuvieron suspendidos los diálogos). No solo declararon el cese del fuego unilateral durante las elecciones, sino que de cierta manera lo han prolongado. Hay un ambiente propositivo y así lo hemos constatado.



El frente Occidental mató a un gobernador indígena en Chocó y a varios campesinos en Nariño durante el anterior cese bilateral. ¿Cree que el Eln tiene cómo comprometer a ese frente con la nueva tregua que se plantea con el Gobierno?



Se dice que en el Eln no hay unidad de mando, pero por lo menos en los tres meses que duró el anterior cese del fuego mostraron que sí tienen unidad de mando, lo mismo que en el cese del fuego de las elecciones. Lo importante fue que asumieron la responsabilidad de las acciones del frente Occidental. Las decisiones que se tomen en la mesa deben obligar a todos los frentes, porque si no, esto no tendría sentido.



En los escasos cuatro meses que le quedan al presidente Juan Manuel Santos, lo único posible con el Eln parece ser un nuevo cese bilateral del fuego. ¿Aspiran a algo más?



Si uno analiza la agenda, hay tres puntos que se sincronizan con el acuerdo de La Habana. Si se avanza en los tres primeros puntos y se tiene la voluntad de ponerle fin al conflicto armado, en un tiempo razonable se podría estar firmando el acuerdo con el Eln. Yo no descarto la posibilidad de que antes de que se termine el gobierno del presidente Santos se esté firmando el fin del conflicto armado con esta guerrilla. Pero si no es posible, sí creo que se puede avanzar hasta el punto de que esto sea políticamente irreversible, que las mismas comunidades se empoderen de los beneficios de los avances y de la finalización de la agenda, y que el próximo gobierno entienda que es una oportunidad para consolidar la paz.



¿Le ve futuro al proceso de paz con el Eln, incluso si el presidente fuera Iván Duque?



Es un escenario que no ha ocurrido, pero nosotros queremos trabajar en el desarrollo de la agenda a tal punto que los beneficios sean tangibles y las mismas comunidades exijan la continuidad del proceso.



Se lo planteo de otra manera: ¿usted cree que si al Eln le cambian las condiciones de la negociación que pactó con el gobierno del presidente Santos, se mantendría en la mesa?



Tampoco quiero ponerme en los zapatos de ellos, pero las voluntades de paz se construyen en el mismo proceso y no tienen que ser un requisito sin el cual no se inicia. Por lo que yo he percibido en estos meses, el Eln está pasando de la fase de la exploración a tener la voluntad de avanzar en la negociación.



En lo personal, ¿qué experiencia le deja haber estado tan cerca del proceso de paz que terminó la guerra con las Farc, como embajador en Cuba, y el tiempo que ha estado al frente de los diálogos con el Eln?



Que es posible una Colombia en paz. Eso de que nosotros estamos condenados a ser una sociedad violenta, no tiene ningún asidero. Es tener voluntad, ser tolerante, saber escuchar. Los beneficios del acuerdo con las Farc son tan palpables, que esa es la principal justificación para seguir adelante con este ejercicio con el Eln.



Con su experiencia en el proceso de paz, ¿qué le recomendaría al próximo gobierno?



Que siga empeñado en ponerle fin al conflicto armado y en construir la paz. Es un deber constitucional, pero también es un clamor. Si en un momento determinado desde Bogotá piensan que no se puede seguir adelante, que vayan a los territorios alejados, donde ha tenido lugar el conflicto armado, para que vean los beneficios de la paz



