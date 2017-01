¿Por qué las Farc le tienen terror a devolver a los niños reclutados?

Usted, que como parlamentaria ha dado batallas incansables para acabar con el reclutamiento forzado de niños, ¿cómo explica que se haya firmado la paz y que a los menores todavía no los entregan?

Debo decir que el Gobierno colombiano, en su afán por lograr un acuerdo con las Farc, ha asumido una actitud cómplice frente al delito de reclutamiento. En la mesa de negociación nunca estuvieron presentes las víctimas, y mucho menos los niños.

Se trata de un delito gravísimo no solo en Colombia, sino en el mundo entero…

Cierto. Este es uno de los más graves delitos no solo en el contexto nacional sino en el internacional, tanto así que no es susceptible de ser amnistiado. Recordemos que hace poco tiempo se condenó a un exgeneral de la antigua Yugoslavia a 25 años de prisión efectiva por un solo caso. Y aquí son miles. ( Vea también: 'Los niños menores de 15 años deben salir de las Farc ya': Santos)

Y sacan un montón de disculpas para no entregarlos. Ahora vamos en que, tal vez, la semana entrante. ¿Qué será lo que hay detrás? ¿A qué le temen tanto?

La indolencia del Gobierno y sus funcionarios ha sido tal que, incluso en respuesta a un derecho de petición enviado por mí al Comisionado Jaramillo, este respondió que “nada estaba acordado hasta que todo estuviera acordado”, y que lo convenido era que la negociación se hacía en medio del conflicto”, razón por la cual no podría exigirse que entregaran los niños ni que se parara de reclutar. Un Estado que no es capaz de garantizar los derechos de sus niños, su seguridad y libre desarrollo no es un Estado viable (ONU).

Hay incluso la discusión sobre de qué edad para abajo un colombiano es un menor… ¿Por ahí las Farc dicen que los menores de 14?

Es un deber del Estado recuperar a todo menor de 18 años que se halle en poder de los grupos ilegales, toda vez que el artículo 98 de la Constitución Política y la Ley 23 de 1993 de la mayoría de edad establecen que en Colombia es a los 18 años. Además del artículo 162 del Código Penal Colombiano, que prohíbe el reclutamiento de menores.

El reclutamiento de niños no es una política exclusiva de las Farc…

Es un delito cometido por múltiples autores; sin embargo, el mayor reclutador en el país, según registros oficiales como los aportados por el ICBF, son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). El reclutamiento de niños es una política de esa organización. (Además: Así sería la devolución de menores de las Farc)

Las Farc dan cada rato cifras distintas sobre los niños que tienen en la guerra. ¿Hay alguna cifra confiable?

El Icbf refiere 6.110 casos de menores (referencia desde 1999) que hoy por hoy se encuentran en el programa de atención que maneja, y en donde se refleja que las Farc son el mayor autor de este delito, discriminados así: Farc, 3.663; Auc, 1.055; Eln, 1.008 y ‘bacrim’, 209 menores.

¿Oscilando entre cuáles edades?

Las edades de reclutamiento van de 4 años en adelante según registros oficiales, y afecta tanto a niños como a niñas.

¿Hay alguna zona del país donde se vea más que en otras este fenómeno?

Es un fenómeno criminal que se registra en casi todos los lugares del territorio nacional, en 28 departamentos; los más afectados son Antioquia, Caquetá, Huila, Meta.

Pero no se trata de un delito nuevo en Colombia…

De ninguna manera. Existen denuncias documentadas en informes de organismos gubernamentales y no gubernamentales e, incluso, jurisprudencia que sostiene que el delito del reclutamiento forzado facilita la comisión de otros delitos graves como por ejemplo el desplazamiento forzado (según la Corte Constitucional en autos de seguimiento sobre el tema, es una de las principales causas de desplazamiento en el país), torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes, violencia sexual, abortos, trabajo forzado, entre otros muchos.

Margarita María Restrepo fue elegida representante a la Cámara por Antioquia en el 2014, con el aval del Centro Democrático. Archivo particular.

Y todo eso sin contar los abusos sexuales, desde violaciones hasta el aborto forzoso…

En el 2015 se documentó que exguerrilleras (entre las que se encontraban indígenas y menores de edad) acusaban a Héctor Albeidis Arboleda, alias el médico o el enfermero, de haber realizado más de 500 abortos forzados a guerrilleras de las Farc.

¿Qué nivel de escolaridad tienen esos niños?

Nulo o muy precario: ejemplo, tenemos el caso de 13 menores entregados con el siguiente nivel de escolaridad: cuatro con ninguna, uno en segundo de primaria, tres en tercero y tres en quinto de primaria. Solo dos estaban comenzando bachillerato. Existe además una afectación grave sobre comunidades indígenas y afrodescendientes, que son reclutadas con más abundancia ya que por su origen étnico son más resistentes a las condiciones climáticas, ambientales, a las plagas, manejan la zona y tienen mayor resistencia.

¿A los niños se los llevan a la fuerza o los convencen?

Hay empleo de la fuerza y violencia; amenazas directas a la víctima y a su familia. Hay engaño con falsas promesas de trabajo, obsequios e invitaciones, e introducción al consumo de sustancias estupefacientes, mediante el acercamiento de otros menores ya vinculados a los grupos armados ilegales. O secuestro ‘express’ de jovencitas, bajo el cual niñas y adolescentes son raptadas con intimidaciones a sus familiares, a fin de ser instrumentalizadas con fines de explotación sexual, siendo devueltas a sus hogares después de cada situación de abuso a las que son sometidas. Esto para no despertar sospechas y ampararse en el temor que infunden a sus víctimas y allegados.

¿Qué seguridad tenemos de que esos niños sí serán devueltos? Porque son víctimas y son testigos de gravísimos abusos…

Mi gran temor es que los niños sean asesinados o desaparecidos para evitar la judicialización del delito de reclutamiento y, además, para que no se conozca la realidad del fenómeno.

Pero el proceso de paz tiene capítulo especial para los menores. ¿Eso está funcionando?

El tratamiento y la atención al delito del reclutamiento de menores en las negociaciones de paz son insuficientes y desafortunados. El comisionado ha dicho públicamente no saber cuántos niños tienen en su poder las Farc. En mayo del 2015, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes del Congreso citó a una audiencia de control político sobre el reclutamiento forzado de menores en el caso específico de las Farc, en virtud de los diálogos de paz. El doctor Humberto de la Calle se comprometió en ese escenario a transmitir al grupo guerrillero la exigencia que le hicimos de liberar a los menores de edad a más tardar el 11 de agosto de ese año. Y mire: ya estamos en el 2017.

Pero mire: en el proceso de negociación llevado a cabo en La Habana (Cuba) hubo un compromiso de entrega de menores reclutados, que fue muy publicitado. ¿Qué pasó con eso?

Que a la fecha solo han entregado 13 menores. Y a pesar de las promesas de las Farc de no continuar con esa práctica, se siguen registrando denuncias sobre reclutamiento de menores.

¿Tenemos alguna estadística de cuántos niños han crecido en la guerrilla?

No. Ni sabemos cuántos han muerto en sus filas; es vital conocer esto. Sus familias tienen el derecho a la verdad. Colombia es el único país del hemisferio occidental donde los niños son convertidos a la fuerza en combatientes y esclavos sexuales por organizaciones al margen de la ley. Registros oficiales, investigaciones académicas, medios periodísticos y ONG dan cifras de más de 3.000 menores en poder del grupo guerrillero.

Pero las Farc hablan de no más de 30…

En la última década, la Defensoría del Pueblo reportó el reclutamiento de 5.700 niños, de los cuales 3.900 lo fueron por las Farc. Según la Defensoría, más de 6.000 menores han muerto en combate. La Fiscalía General de la Nación denunció una política sistemática, reiterada y dirigida. Desde 1975, las Farc reclutaron, según la Fiscalía, 11.556 niños. El ICBF estima que en la última década han sido reclutados 20.000 niños.

Es un mundo de pesadilla…

Y la impunidad hasta el momento es enorme. Un niño con un arma no es un terrorista; es la destrucción de todos los valores republicanos.

MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO