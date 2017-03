'En todo proceso de paz, la implementación es crítica'

Børge Brende, ministro de Relaciones Exteriores de Noruega, país que junto con Cuba fue garante en el proceso de paz con las Farc y que fue clave para que saliera adelante, dijo que así como Noruega estuvo durante la negociación, estará en la implementación de los acuerdos.



La semana pasada, Brende estuvo en Vista Hermosa (Meta), visitando una de las zonas donde están concentradas las Farc para su desmovilización, y se declaró “conmovido” con el trabajo de los guerrilleros para reincorporarse a la vida civil. Resaltó la “valentía” del Gobierno colombiano y de las Farc para llegar a una salida negociada del

¿Qué impresión se llevó de la visita a la zona de veredal?



Fue muy conmovedor, me generó una gran impresión ver que estas zonas ya se están estableciendo. Allí me reuní con un exsoldado de la guerrilla de unos 23 años, que llevaba 8 años en las Farc y estaba muy dispuesto a dejar las armas. Me dijo que quería estudiar arquitectura. Ver a ese muchacho todavía en su uniforme y pensando seriamente en reintegrarse a la sociedad colombiana es uno de los dividendos de la paz.



¿Noruega continuará su apoyo a Colombia en el posconflicto?



Estuvimos durante el proceso de paz y estaremos presentes durante la implementación del acuerdo. Noruega hace parte de la Comisión de Seguimiento, somos uno de los mayores donantes en Colombia para todo el proceso de desminado, en el que podemos darles trabajo a antiguos guerrilleros que se estén reintegrando. Un proyecto va a incluir a 800 o 900 personas para limpiar áreas que fueron afectadas por estas minas antipersonas.



¿En qué otras áreas están apoyando?



Vamos a tener un programa de educación, de la mano con el Consejo Noruego para Refugiados; va a ir a las zonas y a las veredas, a lanzar iniciativas de educación. También estamos muy enfocados en detener la deforestación. Hay otro programa, de 200 millones de dólares, para eso. Estos son solo algunos de los ejemplos de programas que vamos a apoyar.



¿Qué cree que faltó en el proceso con las Farc?



Siento mucho respeto por el Gobierno colombiano, por el presidente Juan Manuel Santos y su equipo, y también por las Farc, por Timochenko e Iván Márquez, porque se requiere de mucha valentía acordar algo como la paz. Pero también es muy fácil olvidarse del costo del conflicto armado cuando las cosas van en la dirección correcta. Hay desafíos, nunca ha habido un proceso de paz en el que la fase de implementación no haya sido critica. Estamos en un punto crítico, y se requiere de un buen liderazgo para asegurarse de que la seguridad se fortalezca. Es importante avanzar en las amnistías, la integración socioeconómica, el trabajo. Asegurarse de que las zonas veredales funcionen, pero también de que cuando las Farc se vayan de las zonas haya oportunidades de trabajo para ellos. Ahí, nosotros vamos a estar presentes.



¿Qué otros desafíos vienen en el proceso de implementación?



Debemos estar muy vigilantes para que no haya deserciones de la Farc, abordar los asesinatos de líderes sociales y asegurarnos de que se mantenga la ley y de que no entren otros grupos a las zonas que dejan las Farc.



Usted se reunió con Iván Márquez esta semana ¿Qué le dijo él?



Él está muy comprometido con el proceso de paz. Está visitando la mayor parte de las zonas, animando a los grupos a cumplir con los acuerdos. Esto es fundamental para que no haya deserciones en las Farc, y es muy importante que las zonas (veredales) estén funcionales.



¿Qué pensó usted cuando gano el ‘no’ en el plebiscito?



Esperaba que hubiera una salida de ese impase, porque muy pocos colombianos participaron en el plebiscito. Menos del 40 por ciento fueron a las urnas; sentí que había una mayoría silenciosa que sí quería la paz y que era necesario hacer ajustes para asegurarse de que hubiera legitimidad entre los colombianos, para que pasara en el Congreso. Nunca sentí que era el final, sino un camino más largo, un desvío.



¿Qué recomendaciones puede hacer frente a la negociación con el Eln?



Si logramos una implementación exitosa del acuerdo de paz con las Farc, hay una oportunidad maravillosa para solucionar el conflicto armado con el Eln. Tenemos una enviada especial en Quito (Ecuador) que lleva ya varias semanas, y podemos decir que ese proceso está yendo dos pasos hacia adelante y uno hacía atrás, pero esa también fue la realidad durante muchos años en las negociaciones con las Farc.



¿Noruega continuará el apoyo a la negociación con el Eln?



Sí. Hemos visto mucha valentía en este país, no solamente de parte del presidente Santos, sino de las Fuerzas Armadas, de Naciones Unidas en este momento en la implementación, y también de las Farc.

Debemos confiar en la disposición, tanto del Gobierno como del Eln; confiar en que demuestren la misma valentía.



UNIDAD DE PAZ