Zonas veredales enfrentan al Gobierno y al gobernador de Antioquia

La restricción de las Farc a una comisión de la Gobernación de Antioquia para ingresar al campamento del grupo guerrillero en la zona veredal de Dabeiba llevó este viernes a un cruce de versiones entre el Gobierno y el gobernador de ese departamento, Luis Pérez.



En una carta enviada al presidente Juan Manuel Santos, Pérez calificó este hecho como “un acto inaceptable para la institucionalidad y para el gobierno que fue elegido popularmente”.

El gobernador anunció que su administración suspenderá las visitas que venía haciendo a las zonas veredales, para verificar la entrega de armas del grupo guerrillero, hasta que se esclarezca la situación.



La respuesta del Gobierno tardó en llegar. El alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, aseguró que, en ese caso, lo que se hizo fue cumplir los protocolos.



Jaramillo explicó que las autoridades civiles que quieran ir a las zonas veredales lo pueden hacer cuando quieran, pero la entrada “al espacio físico en el que están concentradas las Farc aún en armas” sí está limitada.



“Las reglas son que las Farc no pueden salir del campamento armados o de civil al resto de la zona. Y los civiles no deben ingresar a los campamentos”, dijo el alto comisionado.



Agregó que, por esa restricción, se están instalando unas recepciones a la entrada de las zonas veredales para que se puedan realizar reuniones.



“Lo que se hizo en Dabeiba, Antioquia, fue exactamente eso, cumplir con los protocolos”, concluyó Jaramillo.



Pérez le pidió en su carta al Gobierno indicar “si los territorios ocupados por las Farc son tierra de nadie, y cuándo van a salir los desmovilizados de las zonas que hoy ocupan”.



No es la primera vez que el gobernador de Antioquia hace algunas críticas al funcionamiento de las zonas veredales. En febrero pasado manifestó su preocupación por “la lentitud” en la adecuación de las cinco zonas veredales que se instalaron en Antioquia.



En diciembre del año pasado, el mandatario departamental había tenido un cruce de versiones con las Farc, al asegurar que en el punto de preagrupamiento del grupo guerrillero en San Francisco, Yondó, había presencia de civiles y de licor, lo cual está prohibido.



Estas declaraciones fueron calificadas de “absurdas e infames” por los líderes de las Farc, pues aseguraron que los civiles que estaban en el punto de preagrupamiento eran familiares de los guerrilleros.



De todos modos, Pérez reiteró en su misiva al jefe de Estado su “compromiso con la paz”, pero pidió que esta esté “rodeada de orden y disciplina, que hoy no se observa”.



