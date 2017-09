En mecanismo de verificación del cese con el Eln estará ONU e Iglesia

La ONU, la iglesia Católica, el Gobierno y el Eln harán parte del mecanismo de verificación del cese del fuego entre el Estado y esa guerrilla, pactado en horas de la madrugada de este lunes.



Según el acuerdo al que se llegó en los diálogos de Quito, Ecuador, el tercer ciclo se prolongará para definir los detalles operativos del cese del fuego. La función de este mecanismo es "prevenir e informar cualquier incidente".



El cese del fuego es bilateral y temporal. Iniciará el próximo 1.° de octubre hasta el 12 de enero, según dijeron las partes.

"Es el primer gran paso hacia la paz con el Eln. Este acuerdo, después de seis meses de negociaciones públicas, es el más importante acuerdo al que hemos llegado. Falta mucho por recorrer, falta seguir la agenda pactada", afirmó Juan Camilo Restrepo, jefe de la delegación de paz del Gobierno.



Las partes definieron que el cese del fuego fuera temporal, "porque no es del fin del conflicto", explicó Restrepo. Es un inmenso paso a la creación de confianza. Estamos seguros que el cese del fuego y de hostilidades que hoy se presenta va a jalonar el resto de acuerdos.



"No es solo el silenciamiento de los fusiles, es también y sobre todo, para ir aliviando las tribulaciones de la sociedad civil, que es la que más recibe los golpes de un conflicto de esta índole", agregó Restrepo.



Por su parte, Pablo Beltrán, jefe negociador del Eln, dijo que el cese del fuego busca un alivio a la población civil.



"Es paradójico, porque hay una violencia creciente en contra de líderes sociales y las comunidades. Para nosotros es un reto cumplir todos los acuerdos pactados para este cese. Esperamos honrar la palabra y que la polarización del país tenga un alivio con este aporte", dijo.



Asimismo, Beltrán señaló que este acuerdo "es el primer milagro del Papa" y que ese es "el aporte del Eln para que llegue la paz al continente". El jefe negociador del Eln indicó que la idea es que la intensidad del conflicto se vaya reduciendo y no esperar a que llegue el primero de octubre.



El jefe negociador del Gobierno indicó que espera que se aplique la ley aprobada en Colombia que despenaliza distintas conductas de protesta social. Restrepo dijo que el Eln se comprometió durante el cese del fuego a suspender todo tipo de retenciones o secuestros; a suspender la voladura de oleoductos y el reclutamiento de menores, por debajo de la edad que permite el derecho internacional humanitario, y a no sembrar minas antipersona.



La lucha contra el paramilitarismo, que también hace parte de la agenda de negociaciones, señaló Restrepo, es una de las prioridades que ya está ejecutando el Gobierno colombiano. Además de las bajas que ha sufrido el 'Clan del Golfo' en los últimos días, "la ratificación de la prohibición del paramilitarismo a nivel constitucional" lo ratifica, dijo.



El Gobierno y el Eln acordaron iniciar el cuarto ciclo de conversaciones en Quito el próximo lunes 23 de octubre.





REDACCIÓN PAZ​