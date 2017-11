Piden blindaje político para el acuerdo de paz

Alrededor del blindaje jurídico del acuerdo de paz suscrito entre el Gobierno y las Farc hay gran cantidad de voces encontradas, pero en lo que sí hay muchas coincidencias es en que a lo pactado con esa guerrilla le falta fundamentalmente un blindaje político.



Así quedó planteado este jueves en el foro ‘¿Quedó blindado el acuerdo? sí o no’, realizado en la Universidad del Rosario con el auspicio de la Fundación Hanns Seidel y EL TIEMPO Casa Editorial.

En el marco de este encuentro, tanto quienes cuestionan el acuerdo como quienes lo defienden dejaron constancias alrededor de que lo que verdaderamente protege lo firmado es que haya un respaldo político y ciudadano a su alrededor.



Precisamente, el rector del Rosario, José Manuel Restrepo, al instalar el foro destacó que la Corte Constitucional, al declarar exequible el acto legislativo 02 de 2017, “propuso un blindaje jurídico del acuerdo”, pero agregó que hay un escenario en tensión que es la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para la que no solo se plantea un blindaje jurídico sino uno frente a la opinión pública, de orden político.



“Quizás lo único que garantiza de largo plazo esa paz estable y duradera en el país es que exista no solo un blindaje jurídico sino uno político”, dijo Restrepo.

En ese sentido, Benjamín Bobbe, representante de la Fundación Hanns Seidel, resaltó que el objetivo de estos foros es precisamente “hacer pedagogía para la paz y a la vez contribuir a la transparencia de la discusión política para que los ciudadanos puedan opinar sobre lo que está sucediendo en el país, de cara a las elecciones del 2018”.



Tras esto se inició el debate y el primero en escena fue el ministro del Interior, Guillermo Rivera, quien fue persistente al señalar que los acuerdos de paz “sí están blindados jurídicamente”.



Se refirió a la sentencia en la que la Corte Constitucional estableció entre otros hechos que el acuerdo es una política de Estado y que la paz es un valor superior para el Estado constitucional.



Sin embargo, el funcionario admitió que “en medio de esa cantidad de desinformaciones —que atribuyó a la proximidad de la campaña política—, es difícil construir un blindaje en la opinión pública”. Dijo que se debe hacer ese esfuerzo.



“Es necesario construir un blindaje en la opinión pública, y estamos en esa tarea”, aseguró el ministro Rivera.



Por su parte, el senador de ‘la U’’ Roy Barreras señaló que “los acuerdos jurídicamente están blindados, e incluso hay un acuerdo especial ante la comunidad internacional (…), pero he dicho que no están blindados políticamente porque para nadie es un secreto que hay muchas fuerzas que quieren volver trizas el acuerdo”.



Para Enrique Santiago, asesor jurídico de las Farc, “a estas alturas, el único blindaje posible del acuerdo de paz es que el próximo presidente y la próxima mayoría del Congreso estén comprometidos con el acuerdo de paz”. Claro que en el marco del foro hubo otras voces que reiteraron que el acuerdo no tiene ningún tipo de protección jurídica.



Por ejemplo, Carlos Holmes Trujillo, precandidato presidencial del Centro Democrático, fue tajante al señalar que “el acuerdo con las Farc no está blindado ni jurídica ni políticamente”.



POLÍTICA