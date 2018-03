Así funcionará la JEP, que empezó labores desde este jueves

La Justicia Especial para la Paz (JEP) abrió las puertas de su sede en la Calle 64 con carrera 7, al occidente Bogotá, al público y empezara a recibir los informes presentados por las víctimas del conflicto armado. La presidenta de la corporación, Patricia Linares, dijo que se trata de un día histórico para el país, pero en especial para las víctimas, y aseguró que Colombia puede esperar todo el compromiso de la JEP para la reconciliación.

Nestor Raul Correa, Secretario ejecutivo de la JEP, entregó el primer informe a los magistrados de las distintas salas. Dicho informe contiene las personas 6475 personas que manifestaron a través 700 actas que quieren participar, además se identificaron 11.809 víctimas.



El informe entregado este jueves consta de dos partes. La primera contiene los antecedentes del conflicto y el marco legal aplicable. La segunda se trata de un sistema de información al cual tendrán acceso los magistrados, en el cual encontrarán los datos, uno a uno, de las personas que se han presentado ante la JEP.



La JEP hace parte del cuarto punto de los acuerdos de la Habana y es el componente principal del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.



La tarea de la Justicia Especial será juzgar los hechos en que se presentaran violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario cometidos en el marco de del conflicto de forma previa a la firma del acuerdo. Así como contribuir a garantizar derechos de las víctimas a la justicia y la verdad.



Según lo aprobado por el Acto Legislativo 01 de 2017, la JEP se compondrá de tres salas de primera instancia -de amnistías, de definición de situación jurídica y de reconocimiento de verdad-; un Tribunal de Paz, que hará las veces de segunda instancia; la Unidad de Investigación y Acusación, conocida como la Fiscalía de la JEP, y la Secretaría Ejecutiva, que se encargada del presupuesto.



Inicialmente, los casos de 7.310 postulados, entre ellos 1.824 militares y policías -y 27 particulares- serán estudiados y se impondrán sanciones que oscilarán entre los 5 años de privación efectiva de la libertad hasta 20 años de cárcel. El establecimiento de la pena dependerá de si hay reconocimiento o no de verdad y del momento en que esta se haga.



La vicepresidenta de la JEP y Presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, Julieta Lemetre, recordó que los informes son la entrada a la JEP, y asumió la responsabilidad de constatar todos los informes que reciban y, de ser necesario, llamar audiencia a los implicados.



Durante las audiencias los postulado podrán reconocer responsabilidad y aportar a al derecho a la verdad de la víctimas. Lemetre resaltó la importancia de los informes que vienen por parte de la Fiscalía y la Justicia Penal Militar.



Las victimas tendrán un papel importante durante la vigencia de la JEP, participando durante las audiencia mediante su abogado o presentando sus casos para estudiar incorporándolos a los informes que presentarán organizaciones de víctimas. Estos informes serán usados para verificar las versiones de los postulados.



Los entes de control y organismos de otras jurisdicciones también podrán presentar informes. Giovanni Álvarez, director de la Unidad Investiga de la JEP, manifestó que su unidad se enfocará en garantizar los derechos de las víctimas por hechos no reconocidos. Además, destacó que debido a la naturaleza transitoria, su unidad actuará de la forma más rápida posible.



Por otro parte, José Hormiga, presidente de la Sala de Definición de Situación Jurídicas, destacó que su Sala será la encargada de recibir a miembros de la Fuerza Pública y funcionarios públicos implicados en hechos relacionados con crímenes graves, así como los casos en los que estén involucrados los menores de edad y personas encarcelas en hechos enmarcados en la protesta social. Destacó, además, que los terceros que deseen presentarse voluntariamente trendán tres días contados a partir de este jueves para hacerlo.



La JEP, que tendrá una vigencia máxima de 20 años, es un proyecto inédito en mundo por su combinación de penas sancionatorias, retributivas y restaurativas, éstas últimas podrán ser propuestas por las víctimas.



Las otras instituciones que hacen parte del punto de víctimas de los acuerdos de paz, la Comisión de la Verdad y La Unidad Especial para la Búsqueda de desaparecidos durante el conflicto, ya están en marcha pero aún no abren al público.



Los magistrados solicitaron prontitud en el trámite de proyecto de ley sobre procedimiento para actuar, pues varias salas lo requieren para cumplir todas sus funciones.

