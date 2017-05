Farc y Eln en busca de una 'paz completa' 

Este miércoles continúa el encuentro privado en La Habana entre los máximos jefes del Eln y las Farc con el fin de buscar avances en la negociación que ahora tienen los ‘elenos’ con el Gobierno.

Presidida por Rodrigo Londoño, jefe máximo de las Farc y Nicolás Rodríguez, alias Gabino por parte del Eln, ambas organizaciones se reúnen en la capital cubana con el propósito de buscar coincidencias que las acerquen a una “paz completa” en Colombia.



Si bien el presidente Juan Manuel Santos mantiene una mesa de negociación con el Eln en Quito (Ecuador), pero esa guerrilla sigue cometiendo actos terroristas en el país, razón por la cual el Gobierno promovió el encuentro a fin de que las Farc los incentiven avanzar en un acuerdo de paz.



Cuba es precisamente el lugar en donde durante cerca de 5 años el Gobierno y las Farc buscaron la salida negociada de un conflicto de más de 50 años.



Finalmente sólo hasta el 24 de noviembre del año pasado el Teatro Colón vivió un momento histórico, la firma del acuerdo de paz con esa guerrilla. El texto hoy se implementa tanto en el Congreso como en el terreno, sin dejar a un lado las dificultades. Sin embargo, ambas partes han dicho que este proceso es “irreversible”.



Precisamente el compromiso que han tenido las Farc en el proceso de su tránsito a la vida civil fue lo que permitió que ambas guerrillas se reunieran con permiso del Gobierno.



Si bien ambas organizaciones son diferentes en sus estructuras, seguramente muchos de los puntos a tratar serán similares.



La preocupación que ha surgido en las Farc es que, si no se llega a un acuerdo pronto entre el Eln y el gobierno Santos, se pueda afectar la implementación de lo pactado en La Habana, pues es bien sabido que la guerrilla de 'Gabino' está empezando a ocupar los espacios dejados por las Farc.



A esto se suma que, de no llegarse pronto a un punto de no retorno,el futuro de la paz con ambas guerrillas podría verse empantando por la llegada de un nuevo gobierno que no guste de lo avanzado hasta ahora en esta materia.



La idea de este encuentro es que entre guerrillas se entiendan y, sin tener la presión del Gobierno, puedan dialogar sobre la búsqueda de la paz.



Desde el pasado lunes 8 de mayo Rodrigo Londoño, junto a Iván Márquez, Pastor Alapé, Rodrigo Granda, Mauricio Jaramillo, Joaquín Gómez y Carlos Antonio Lozada, de las Farc, viajaron a cuba para reunirse con ‘Gabino’, Pablo Beltrán, Antonio García y otros miembros del Eln que llegaron desde Quito.



Debido a esta reunión se pospuso el inicio de la segunda fase de diálogos con los ‘elenos’, quienes deberán estar sentados junto al Gobierno el próximo 16 de mayo en Ecuador.



El jefe negociador del Gobierno en los diálogos con esa guerrilla, Juan Camilo Restrepo, aseguró que el objetivo de este gobierno es "buscar un cese del fuego".



"El nuevo Gobierno (que llegue en 2018) encontrará unas negociaciones maduras. Queremos avanzar en lo que resta del Gobierno a dejar un proceso serio y sólido", dijo Restrepo.



POLÍTICA