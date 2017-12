Con o sin cese del fuego, el Eln quiere seguir negociando la paz

El Comando Central del Eln, dirección de esa organización armada, que incluso antes de empezar la fase pública de las negociaciones de paz en Quito siempre pidió un cese del fuego bilateral para que esta se diera, este viernes afirmó estar dispuesto a seguir los diálogos, aunque termine la actual tregua pactada con el Gobierno.

Así lo hizo público alias Gabino, jefe máximo del Eln, en un video publicado este viernes y en el cual envió un mensaje de fin de año. En la grabación, esa guerrilla, de hecho, no dice si está a favor de prorrogar el cese del fuego actual, vigente desde el primero de octubre hasta el 9 de enero, como sí lo hizo explícito en un editorial publicado el 25 de diciembre. Más bien, pide al Gobierno avanzar con la agenda de diálogo, pactada el 30 de marzo del 2016.



“La mesa no puede ser interrumpida por el hecho de que el acuerdo sobre el cese del fuego culmine el 9 de enero; por el contrario, debe fortalecerse desarrollando los puntos de la agenda pactada”, dijo ‘Gabino’, quien, además, criticó que la tregua ha sido aprovechada por la Fuerza Pública para sacar ventajas militares en las zonas donde la insurgencia tiene presencia.



El jefe máximo del Eln enfatizó en que esa guerrilla “no renuncia a la paz, y en tal sentido no se levantará de la mesa”. A ‘Gabino’ lo acompañaban alias Pablito, comandante en Arauca y considerado el jefe militar de esa organización; ‘Antonio García’, negociador de la insurgencia en la etapa exploratoria de los diálogos, y ‘Pablo Beltrán’, jefe de la delegación de paz del Eln en Quito.

Esa guerrilla afirmó que para inicios del 2018 espera avances en el punto uno (participación de la sociedad) de la agenda de diálogo de seis puntos.



Este diario supo que para el Gobierno, el pronunciamiento del ‘Gabino’ no significa que se dé por cerrada la posibilidad de pactar un nuevo cese del fuego. Aunque difícilmente la mesa transitoria que venía abordando el tema se vuelva a reunir, el 9 de enero llegará a Quito un nuevo equipo oficial, encabezado por el exvicepresidente Gustavo Bell, a tratar directamente el asunto. Ese día se inicia la quinta ronda de diálogo.



Para Carlos Medina, miembro del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz, de la Universidad Nacional, “mantener la mesa sin cese solo sirve para empantanar el proceso en mutuas recriminaciones. La voluntad de paz debe expresarse en hechos reales de partes”. El profesor agrega: “En guerra no es posible la participación de la sociedad”.

