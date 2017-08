Eln quiere cese del fuego, pero no de hostilidades

El cese bilateral y temporal del fuego entre el Gobierno y el Eln con ocasión de la visita del papa Francisco a Colombia se estaría enredando a consecuencia de la negativa de esta guerrilla a aceptar que este vaya acompañado de la suspensión de hostilidades, que incluye el cese de ataques que afecten a la población civil y la infraestructura.

Según supo este diario, en los últimos días, en medio de los diálogos en Quito para pactar el cese del fuego bilateral y temporal, el Eln ha sido explícito en que su apuesta es solo por la suspensión de las acciones ofensivas contra la Fuerza Pública.



De hecho, el lunes, poco después de la reunión de los jefes de las delegaciones de paz –Juan Camilo Retrepo, por el lado del Gobierno, y ‘Pablo Beltrán', por el lado del Eln– con el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, se supo de un nuevo ataque de esta guerrilla al oleoducto Caño Limón-Coveñas, en su paso por la vereda El Cajón, del municipio nortesantandereano de El Carmen.



El combustible derramado contaminó la fuente de agua de 20.000 habitantes de la zona.



El mismo lunes, tras el encuentro con el presidente ecuatoriano, Juan Camilo Restrepo había dicho que estaban “haciendo lo posible” para anunciar el cese bilateral y temporal del fuego al final del tercer ciclo de conversaciones, que concluye este viernes 1.° de septiembre.



“Estamos empeñados en estar a la altura de esa visita (del Papa) y dar también el ‘primer paso’ hacia la paz al convenir un cese del fuego bilateral y de hostilidades temporal”, señaló ese día el jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos.



Según un editorial del Eln, “con el cese del fuego se suspenden los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y las tropas guerrilleras, pero también implica que el Gobierno tome medidas efectivas y concretas, así sean de carácter temporal, tendientes a actuar de manera real frente al genocidio en curso contra dirigentes sociales y de izquierda, contra la expansión paramilitar y para frenar la persecución a la dirigencia social”.



El argumento del Gobierno es que las medidas están en marcha, pero no puede garantizar que no ocurrirán actos de violencia contra líderes sociales. La mayoría de los asesinatos son atribuidos a miembros de bandas criminales que se disputan con el propio Eln el negocio de la coca y de la minería ilegal.



Juan Camilo Restrepo reiteró ayer la importancia de que un eventual cese del fuego bilateral y temporal con el Eln esté acompañado de la suspensión de hostilidades, y se refirió al último ataque de esa guerrilla en el oleoducto Caño Limón-Coveñas. “Contaminar fuentes de agua, es decir acueductos, es la forma más degradada de practicar el terrorismo contra la población civil”, dijo.



Para el Gobierno, ese hecho demuestra la necesidad de cesar “las hostilidades contra la población civil no combatiente”.

Condena social al ataque

Este miércoles , 19 organizaciones sociales le hicieron un llamado al Eln para que suspenda sus atentados. “Sentimos con dolor el ataque que ha realizado el Eln contra un tramo del oleoducto Caño Limón Coveñas; además de afectar la infraestructura petrolera, es una lesión contra nuestros ríos, nuestras comunidades y el conjunto de la naturaleza”, señalaron.



Dijeron esperar que se concrete el cese bilateral del fuego y las hostilidades con esa guerrilla.



La posición del Gobierno es que no tiene sentido suspender las acciones militares entre Fuerzas Armadas y los combatientes del Eln si mientras tanto continúan ataques guerrilleros como el ocurrido en Norte de Santander, con los daños que eso ocasiona a la población civil, el medioambiente y la infraestructura.



Este año, según Ecopetrol, el oleoducto Caño Limón-Coveñas ha sufrido 43 ataques.

En medio de la resistencia del Eln a incluir la suspensión de hostilidades en el cese del fuego bilateral con el Gobierno y de la decisión de este de no aceptar esta situación, es probable que esa guerrilla termine anunciando un cese del fuego unilateral por la visita del papa Francisco.



En días recientes, el Eln ha hecho saber que hay consenso entre sus tropas para hacer un cese del fuego unilateral si no hay acuerdo con el Gobierno.



El punto es que no tiene sentido cesar la ofensiva contra las Fuerzas Armadas mientras se mantienen hostilidades que de manera directa o indirecta afectan a los civiles, como el atentado del lunes al oleoducto Caño Limón-Coveñas.

Representantes de Chocó, en Quito (Ecuador)

Diez representantes de las comunidades étnico-territoriales del departamento del Chocó está previsto que lleguen hoy a Quito (Ecuador) para reunirse con las delegaciones de paz del Gobierno y del Eln.



La delegación entregará un documento en el que solicita con urgencia concretar un acuerdo humanitario que contemple un cese del fuego bilateral y de hostilidades.



Con la salida de las Farc de las zonas que tradicionalmente ocupaban en ese departamento, las disidencias de esa guerrilla, el Eln y las bandas criminales se disputan el control territorial. Como consecuencia de esto, las comunidades siguen siendo afectadas por desplazamientos masivos, secuestros, homicidios, reclutamiento de menores, explotación indiscriminada de los recursos naturales para actividades como la minería ilegal y amenazas y asesinatos de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos.



Exigen al Gobierno que cumpla con la promesa que hizo de ocupar los territorios que dejaron las Farc.



REDACCIÓN PAZ