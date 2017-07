Eln buscará cese al fuego temporal de tres meses

Tras el inicio del tercer ciclo de negociaciones entre el Eln y el Gobierno colombiano este lunes, en Ecuador, Bernardo Téllez, uno de los integrantes de la delegación de la guerrilla, aseguró que buscarán un cese del fuego temporal con el Gobierno.



Ambas partes han manifestado que ese es uno de los objetivos centrales de la ronda de conversaciones que se extenderá hasta el mes de septiembre, en vísperas de la visita del papa Francisco a Colombia.

Téllez aseguró, en declaraciones a varios medios y agencias de noticias, que “la idea es que este cese temporal arranque con un tiempo más o menos de tres meses y que se realicen dentro del marco este cese bilateral del fuego unas acciones que alivien de manera humanitaria principalmente a la población civil que ambas partes en el conflicto afectamos”.



El jefe negociador del Gobierno, Juan Camilo Restrepo, reaccionó diciendo que aun no se han hablado aspectos técnicos de un eventual cese del fuego "y mucho menos de plazos del mismo". Y agregó: "Si no hay cese de hostilidades contra la sociedad civil claro y verificable por parte del Eln, no habrá cese al fuego".

Con el ELN no se ha comenzado a hablar aún de aspectos técnicos de un eventual cese al fuego , y mucho menos de de plazos del mismo. — Juan Camilo Restrepo (@RestrepoJCamilo) 25 de julio de 2017

Según el vocero del Eln, se trataría de un ‘piloto’ de cese del fuego bilateral y con carácter temporal, pero no sería el cese que marcaría el fin definitivo del conflicto. Sin embargo, Téllez deja abierta la posibilidad de que sea prorrogable y señala que esta medida, de acordarse, podría ayudar a construir confianza entre las partes.



"Apenas vamos a empezar a concretar las condiciones del cese. Nuestra idea es que ese cese bilateral del fuego empiece días antes o en lo posible semanas antes de la llegada del Papa", agregó.



Para el analista Víctor de Currea, el proceso "va muy sólido", pues hay un compromiso de ambas partes. "Tanto el gobierno como el Eln están convencidos (de) que lo mejor que pueden hacer es declarar una tregua bilateral con la ocasión (de la visita) del Papa y en eso se van a centrar los esfuerzos", dijo.



El pasado domingo, antes de la instalación del tercer ciclo de negociación, el Eln emitió un comunicado en que manifestaba su intención de avanzar hacia un cese de hostilidades, al que se refirieron como “la posibilidad y responsabilidad de dar un paso histórico”.



Juan Camilo Restrepo ha sido insistente al decir que este depende de que el Eln abandone prácticas como el secuestro: “Solo si el Eln desmonta hostilidades contra sociedad civil podrá haber cese al fuego”, aseguró en su cuenta de Twitter.

Y recordar una vez más:si no hay cese de hostilidades contra sociedad civil claro y verificable por parte del ELN, no habrá cese al fuego. — Juan Camilo Restrepo (@RestrepoJCamilo) 25 de julio de 2017

ELTIEMPO.COM, con AFP