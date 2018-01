Eln dice que bajar intensidad de conflicto es un 'esfuerzo bilateral' 

La delegación de la guerrilla del Eln en los suspendidos diálogos de paz de Quito emitió un comunicado este martes titulado 'bajar la intensidad del conflicto es un esfuerzo bilateral', en el que aseguran continuar "con el propósito de bajar la intensidad del conflicto pactando un nuevo cese, que mejore la situación humanitaria de la población".



Este pronunciamiento se conoce luego de que el presidente Juan Manuel Santos decidiera suspender los diálogos de paz tras los tres ataques que realizó ese grupo guerrillero en los últimos días contra estaciones de Policía en la Costa Caribe y que dejaron siete muertos.

"Los hechos son tozudos y el comportamiento del Eln me obliga a asumir con esta organización lo que he denominado la doctrina RABIN: Se combate el terrrorismo con toda contundencia como si no hubiese negociación de paz, y se negocia como si no hubiese terrorismo. Pero para continuar la negociación de paz esta doctrina exige un mínimo de coherencia", dijo Santos el lunes.



Y añadió: "he tomado la decisión de suspender la instalación del quinto ciclo de conversaciones que estaba prevista para los próximos días, hasta que no vea coherencia por parte del Eln entre sus palabras y sus acciones".



De otro lado El Eln, este martes, dijo esperar a que se reinicien las conversaciones mañana miércoles y, "fruto de ellas, pactar un nuevo y mejor cese bilateral", asegura en el comunicado.



