'Mientras no se acuerde nuevo cese, acciones militares seguirán': Eln

Tras el ataque de este fin de semana a una estación de Policía en Barranquilla, que se atribuyó el Eln, en un editorial de esa guerrilla publicado este lunes, ese grupo armado pidió reanudar los diálogos de paz en Ecuador "para trabajar un nuevo cese del fuego que supere los vacíos y dificultades del que terminó el 9 de enero".

"Mientras las dos partes no logremos acordar el nuevo cese, seguirán ocurriendo acciones militares de lado y lado, tal como está aconteciendo actualmente. Por ello insistimos desde diciembre del año pasado, de superar las dificultades que se venían presentando. Pero a esta insistencia nuestra el gobierno no le colocó atención. Entre más demora se de para reanudar las sesiones de la Mesa, que es el escenario propio y acordado para las conversaciones, más se alargaran el trabajo y los tiempos para acordar otro nuevo cese", agregó el Eln.



En la publicación ese grupo armado hizo un recuento de los golpes que la Fuerza Pública le ha dado en las últimas semanas, desde que terminó el cese del fuego pactado entre el primero de octubre y del 9 de enero.



"De los casos más resaltantes, está el del compañero Arturo, uno de los mandos en el Frente de Guerra Oriental, quien junto con el compañero Maicol, murieron el 20 de enero, en un ataque en Pisba, departamento de Boyacá. El 25 de enero en Chitagá, Norte de Santander, murieron 4 compañeros y fue detenida una compañera", señaló ese grupo irregular.



La guerrilla de alias Gabino, señaló que "desde antes de terminar el Cese, el Ejército ha estado ampliando el pie de fuerza y tomando ventajas militares en varias de las regiones de mayor presencia del Eln", lo que motivó, a su juicio, que no fuera renovado el cese y ahora pidan uno con mejores condiciones.



A pesar del ataque de este fin de semana, el Eln dice: "Estamos por rebajar la intensidad del conflicto, pero para que ello ocurra, se requiere que las dos partes nos coloquemos en ese propósito y, en el de avanzar en el proceso de solución política".



Y concluye en su editorial: "Esto implica darle continuidad a la Mesa, iniciar el Quinto ciclo de conversaciones, desarrollar la Agenda pactada, avanzar en la participación de la sociedad y buscar un nuevo cese al fuego. Esperamos que este Quinto ciclo, sea exitoso y que como Mesa pronto le entreguemos a Colombia un mensaje positivo, de avance y de esperanzas de cambio".



El ataque a la estación de Policía en la capital del Atlántico, dejó cinco uniformados muertos y 41 personas heridas. El Frente de Guerra Urbano del Eln se lo atribuyó.



Por el atentado a la estación de Policía de San José, en Barranquilla, ya fue capturado un sospechoso, identificado como Cristian Camilo Bellón, quien este lunes le serán imputados los delitos de homicidio agravado, homicidio en tentativa, terrorismo agravado y uso de material explosivo.



La semana pasada, tras reuniones que sostuvieron entre el lunes y el jueves Gustavo Bell, jefe negociador del Gobierno, y ‘Pablo Beltrán’, jefe de la delegación guerrillera, el Gobierno y el Eln no lograron acuerdos para reiniciar diálogos y entrar en la quinta ronda de negociaciones. Antes de los ataques del fin de semana, estaba previsto que se encontraran en Quito, Ecuador, sede de los diálogos, este miércoles 31 de enero.



Por orden del presidente Juan Manuel Santos, quien había llamado a consultas a su jefe negociador, Bell llegó de nuevo a comienzos de la semana pasada a Quito, Ecuador, sede de las negociaciones, con el objetivo de buscar alternativas para reactivar, en nuevas condiciones, el cese bilateral del fuego que finalizó el 9 de enero.



Las negociaciones quedaron congeladas después de que, ese día, el Eln desató una ola de violencia contra la Fuerza Pública y la infraestructura petrolera, afectando a la población civil y al medioambiente, a pocas horas de haberse culminado el cese bilateral del fuego y de hostilidades.



REDACCIÓN PAZ

