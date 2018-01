‘Estamos dispuestos a trabajar duro por lograr un nuevo cese’: Eln

Llegar a un nuevo cese del fuego bilateral “cualitativamente superior” y que sea entendido como un acuerdo político es a lo que le apuesta la guerrilla del Eln.



A un día del inicio del quinto ciclo de negociación entre el Gobierno y esa guerrilla, Bernardo Téllez, integrante de la delegación del Eln para los diálogos en Quito, le dijo a EL TIEMPO que lo que buscan no es prolongar el cese del fuego que hoy está vigente, sino lograr un nuevo acuerdo.

Aseguró que el Gobierno ha incumplido con el actual pacto y que no están dispuestos a un cese de manera unilateral.



¿Qué va a pasar mañana con el cese del fuego?



Se inicia el quinto ciclo de la mesa de diálogos, en donde se evaluará el actual acuerdo del Cese del Fuego Bilateral, Temporal y Nacional (CFBTN). Se determinará cuáles son sus falencias y si cumplió o no su propósito primordial, que es proporcionar alivios humanitarios a la población. Además, la posibilidad de un nuevo acuerdo de cese del fuego, que sea cualitativamente superior. Estamos dispuestos a trabajar duro para lograrlo.



Si no hay acuerdo, ¿ustedes de manera unilateral podrían declarar ese cese?



Los compromisos deben ser bilaterales y cumplidos cabalmente por las partes. En este caso, no vemos que sea posible un cese unilateral, ya que en el actual cese, que fue un acuerdo bilateral, el Gobierno está incumpliendo.



¿Cuál es la propuesta de ustedes para que se prolongue el cese del fuego?



Nunca hemos hablado de prolongar el actual acuerdo de CFBTN, estamos dispuestos a pactar un nuevo acuerdo en el que se debe tener en cuenta la evaluación del actual y el avance de la agenda pactada el 30 de marzo del 2016. Se tendrá que mirar en profundidad la matanza de líderes y el desmonte del paramilitarismo.

¿Qué condiciones deben darse para ese nuevo cese?



Las condiciones para un nuevo acuerdo dependerán del Gobierno, si tiene la voluntad política para abordar y pactar un acuerdo cualitativamente superior.



¿Cómo evitar los ‘errores de interpretación’?



Para evitar las diferencias de interpretación, es importante entender que los acuerdos son de carácter político, así sea un acuerdo de cese del fuego. Si no se les da ese tratamiento, es difícil que haya interpretación común, y menos aún llegar a una visión común de paz.

¿Se cumplió el actual cese del fuego?



Se ha cumplido en parte, pues no han habido incidentes armados entre las partes y eso es positivo; pero hemos visto aumentar el asesinato de líderes sociales, el copamiento de las Fuerzas Militares de varios territorios en donde, para cumplir con el cese, nuestras estructuras han evadido los operativos. Este acuerdo no ha sido cumplido por parte del Gobierno en su propósito primordial: proporcionar alivios humanitarios a la población.

¿La campaña electoral puede afectar la negociación?



La paz es un anhelo superior del pueblo colombiano que debe estar por encima de campañas electorales. Nos queda luchar por un camino de paz con cambios, esto debe ser un tema central de cualquier campaña seria, decente y honesta.

¿Van a tener algún papel en las elecciones de Congreso y presidenciales?



El Eln no participa en campañas electorales ni en elecciones; sin embargo, esperamos que los movimientos políticos y sociales que están por los cambios puedan participar con garantías.

