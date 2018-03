‘El tiempo de las guerrillas se acabó y el Eln debe darse cuenta

Tom Koenigs, enviado especial de Alemania para la paz de Colombia, y quien además de acompañar la implementación de los acuerdos con las Farc representa a ese país en el grupo de naciones que financian y apoyan la mesa de diálogos con el Eln en Quito (Ecuador), es un entusiasta impulsor de un nuevo cese bilateral del fuego con esta guerrilla, pero, al tiempo, un abierto crítico del grupo armado.

Afirma que después de 53 años el Eln no tiene ninguna opción y que así se lo ha dicho personalmente a ‘Pablo Beltrán’, quien encabeza al equipo de esa guerrilla en los actuales diálogos con el Gobierno.



Koenings habló con EL TIEMPO sobre la postura de Alemania frente al accidentado proceso de paz con el Eln.



¿Cree en la posibilidad de un acuerdo de paz definitivo con el Eln, un grupo que hasta ahora ha sido hostil con los gestos de paz del Gobierno?



Hay que negociar. Un cese del fuego se pacta entre enemigos en la guerra, no entre amigos.



El primer cese bilateral del fuego con el Eln no se renovó porque esa guerrilla no quiso…



Eso es lamentable, pero hay que mantener la conversación. En la mesa había progresos antes del fin del cese del fuego el 9 de enero, en términos de participación de la sociedad en el proceso de paz y en algunos elementos para el alivio humanitario. Eso hay que continuarlo, aunque el Eln no parece todavía decidido a terminar la guerra, como sí ocurrió con las Farc en el último año.

Exactamente por eso, ¿qué sentido tiene negociar con una guerrilla que ni siquiera ha tomado la decisión de dejar las armas?



Por eso hay que dialogar, para que tome la decisión de dejar las armas. Cuando se comenzó la negociación con las Farc, estaban en plena guerra. Hay que usar los canales de comunicación, porque todo alivio humanitario es mejor que continuar así. Hay que seguir negociando para que se dé un cese del fuego lo más pronto posible. Porque hay que decirlo claramente: se acabó el tiempo de la guerra



¿Y usted le dice eso a la delegación del Eln en Quito?



¡Claro! Yo, cada vez que estoy con ‘Pablo Beltrán’, le digo que se acabó el tiempo de la guerrilla, que después de 53 años no van a tener éxito. El Eln debe darse el espacio para hacer el cambio a la política pacífica. En tiempos en los que el mundo está plagado de terrorismo, un acto de guerra no se ve como una lucha por la igualdad o por los campesinos, sino como un acto terrorista. Una voladura de una línea de petróleo es una ofensa a una empresa, pero también es una porquería ecológica. No es un acto de guerra contra el imperialismo internacional, sino contra los campesinos.



¿Cuánto tiempo está dispuesta Alemania a mantener el apoyo a los diálogos con el Eln, si no hay resultados?



Hasta que se den condiciones para hacer la paz. El Eln ha pateado las oportunidades de desescalamiento del conflicto, pero no se ha levantado de la mesa.



Esa guerrilla ha demostrado que no tiene problema en mantenerse en una mesa aunque no haya resultados. ¿Aun así Alemania seguiría apoyando?



Eso no es sostenible para un país, pero como tuvimos tres meses muy exitosos de cese bilateral del fuego, hay que mantener la esperanza. Si se levantan de la mesa ahora, un próximo gobierno va a necesitar otros tres años para llegar a este punto, y esto no hay que botarlo a la basura. El Eln tiene que cumplir y seguir en la mesa, produciendo resultados. El próximo resultado que esperamos es otro cese del fuego. Dijeron que quieren negociar.



¿Un nuevo cese del fuego temporal o definitivo?



Ojalá que sea definitivo. Pero si no es definitivo, por lo menos por un tiempo. Durante el cese del fuego de tres meses (entre el primero de octubre y el 9 de enero), en el Chocó la gente podía ir y venir de sus casas, había movilidad. Esos son éxitos. También en ese tiempo se dieron las audiencias para escuchar a la gente.



¿No es un abuso del Eln tener a varios países amigos poniendo plata para un proceso de paz sin dar resultados?



Hay pocos resultados, pero los hay, y con eso se puede continuar. He visitado muchos lugares donde están los ‘elenos’ y ahí la gente quiere que llegue la paz. Deben escuchar a la gente de Arauca, de Cúcuta, de Nariño. Por eso el esfuerzo para hacer las audiencias. La gente del Chocó se fue a Quito para proponer un acuerdo humanitario muy valioso. Sobre eso hay que negociar.



¿Entonces la apuesta de Alemania es que no se pierda lo que se hecho con el Eln porque considera que iniciar otro proceso de paz es muy difícil?



Sí. Estamos en un periodo de elecciones, y si hay una mesa con un cierto progreso para el próximo presidente, en caso de quiera la paz, sería un buen punto para continuar. Si se termina la mesa, no hay nada. Bueno, eso cuesta y nosotros tenemos que justificar ese costo ante los contribuyentes alemanes.



¿En ese sentido sí tiene un límite el apoyo alemán?



Tiene un límite, pero hay un éxito relativo con las Farc, una desmovilización lograda, y si se implementan bien los acuerdos, los del Eln verán que hay posibilidades hacia la paz, para la participación popular, para las reformas, para apoyo internacional. Ellos le hacen caso a la comunidad internacional. Colombia tiene un camino hacia la paz y hay que convencerlos de eso.

¿Entonces su expectativa es que el Eln va a cambiar su actitud frente al proceso de paz?



Sí. Uno se enoja, pero tiene que continuar. Tenemos que tener paciencia, ideas para mejorar. Creo que la evaluación del cese del fuego pasado no se ha hecho y hubo un alivio enorme en la población. Todavía hay un espacio con el Eln.

MARISOL GÓMEZ GIRALDO

Editora de EL TIEMPO

En Twitter: @MarisolGmezG