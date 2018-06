El dispendioso camino para encontrar a los desaparecidos del conflicto

Esta semana la Corte Constitucional le dio luz verde al decreto que crea la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos (UBPD), creada en virtud del acuerdo de paz con el objetivo de dar con el paradero de víctimas de desaparición forzada que dejó el conflicto.



En entrevista con El TIEMPO, Luz Marina Monzón, la abogada escogida el año pasado como directora de la nueva institución, que funcionará durante los próximos 20 años, habla sobre lo que está haciendo la unidad y de los retos que tiene por delante.

¿Qué implicaciones tiene esa decisión de la Corte?



La Corte envía un mensaje de seguridad para la unidad. Zanja la discusión que proponía la Fiscalía sobre si la unidad dependía de ella o no. Lo que sabemos es que la unidad mantiene todas sus facultades, su independencia y su carácter extrajudicial.



En febrero usted anunció que la unidad iba a estar funcionando a mitad de año. ¿Lo logró?



En febrero se aprobaron tres decretos que crearon la estructura, la planta y la nomenclatura de la UBPD. Se aprobó la contratación de 14 personas, incluyéndome, para que diseñaran y pusieran en funcionamiento la unidad en un plazo de cinco meses.



Nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer. Este mes entregamos eso informes a Función Pública y al Ministerio de Hacienda, que les corresponde definir cómo va a ser la UBPD. Lo que sigue es la negociación del estudio.



¿Qué contiene la propuesta que presentó?



Sobre el diseño institucional, planteamos una dirección técnica y cuatro equipos de trabajo: el de diseño de planes de búsqueda; el de garantía de participación de los familiares; el de localización, recuperación e identificación de personas y otro de relaciones interinstitucionales.



La planta incluye una estructura de 529 personas, 120 de ellas en Bogotá. Estamos pidiendo un equipo de trabajo en cada departamento.

¿Entonces cuándo va a empezar la búsqueda?



Hoy tenemos 14 personas, 8 son misionales y el resto es apoyo administrativo. Con ese número de personas no vamos a poder empezar en agosto a hacer la búsqueda, solo vamos a empezar a contratar el equipo.



Con todo eso, puedo decir que la UBPD no va a realizar exhumaciones este año, pero sí vamos a empezar la búsqueda.



¿Cómo será el proceso de búsqueda de personas?

Empieza con la documentación y consulta de fuentes que permitan construir una hipótesis del lugar donde puedan encontrarse los desaparecidos. A partir de esa información, podemos formular planes.



Luego se verifican los posibles lugares donde puede estar la persona o donde vamos a hacer exhumaciones. Miramos si son públicos o privados, qué requisitos hay para ingresar, cuáles son las dificultades, los requerimientos económicos y técnicos para la exhumación. Determinado eso, realizamos la recuperación. Tras la identificación y extracción de los cuerpos o el contacto con la persona viva, se da lugar a la entrega o reencuentro con su familia.



¿Qué tan activos podrán ser los familiares?

El proceso también es de las familias. La participación será más que asistir. Van a saber qué está pasando y a poder opinar sobre cómo quieren estar, o no, en cada una de las etapas.



La idea es darles un lugar a las familias. Que el Estado no les haya respondido con la búsqueda no significa que los familiares no lo hayan hecho.



Según el Centro de Memoria, hasta 2017 había 83.000 desaparecidos. ¿Van a priorizar los casos?

Esa pregunta plantea un desafío que todavía no ha resuelto la unidad: ¿quiénes son las personas dadas por desaparecidas? Hasta ahora, lo que en Colombia se ha entendido por desaparición se limita a la desaparición forzada por razones políticas.

Pero cuando en la mesa de La Habana acordaron un mecanismo para buscar a las personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto, se referían a aquellas personas sobre las cuales no se tiene razón de su paradero a causa del conflicto armado. Es decir que se pueden incluir, por ejemplo, víctimas de desaparición o de secuestro, menores reclutados o combatientes que murieron en la selva.



Ahora, la UBPD no sustituye al mecanismo ordinario de búsqueda, que es la Fiscalía y todo depende de lo que se apruebe.

¿Cómo va la integración con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad?

La articulación con el sistema está muy bien. Hay voluntad e interés, pero nuestro contexto es muy precario, todos nos estamos construyendo al mismo tiempo.

Estoy pendiente de cómo va a desarrollar la unidad su mandato, cómo se va a constituir. Y la JEP y la Comisión están igual. Es distinto que articules con entidades que ya se sabe cómo hacen sus cosas y se conoce con qué recursos cuentan. El proceso de articulación con acuerdos concretos no ha avanzado, pero la disposición existe.



¿Cómo se podría afectar la Unidad de Búsqueda con el cambio de gobierno?



No debería haber ninguna afectación para la unidad por su sentido humanitario. La obligación del Estado de dar respuesta a las familias sobre el paradero de sus seres queridos no puede ser ajena a ningún gobierno.

JUAN PABLO PARRA E.

Redacción Paz