‘Exguerrilleros de Farc condenados no podrían estar en el Congreso’

El presidente electo Iván Duque insistió este martes en que los exintegrantes de las Farc que sean condenados por delitos de lesa humanidad no pueden ostentar curules en el Congreso.

Duque dijo que no está en contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero que se requieren castigos proporcionales, verdad, justicia y reparación. “Si tenemos congresistas condenados por delitos de lesa humanidad, cómo se van a sentir las víctimas. Si son sancionados, deben irse del Congreso y que la Farc asigne a alguien más”, enfatizó.



Y esto no es nuevo. La semana pasada en una entrevista con el diario español El País, Duque dijo que “hay que corregir” aquellas cosas del acuerdo que están saliendo mal, y en ese sentido resaltó que es necesario garantizar que el partido Farc mantenga su representación en el Legislativo, “pero si alguno de sus miembros es condenado por crímenes de lesa humanidad debe salir del Congreso y ser reemplazado por otro”.



Por supuesto que esta no sido una posición exclusiva de Duque, sino una constante en el uribismo. El designado canciller, Carlos Holmes Trujillo, dijo este martes en una columna publicada en el diario Portafolio: “El miembro del Poder Legislativo en representación de las Farc que sea condenado por la JEP, por crímenes de lesa humanidad, deberá salir del Congreso y ser reemplazado por otro miembros que señale ese partido”.



Sectores del Centro Democrático han manifestado que en los próximos meses van a presentar reformas para hacer ajustes al acuerdo de paz. Y la participación en política de los exguerrilleros sería uno de ellos.

Congresistas de Farc

De los 10 congresistas que están en la lista del partido Farc para posesionarse este viernes en el Congreso, solo tres no tienen cuentas con las justicia. Los otros siete, incluso, tienen condenas encima por delitos de lesa humanidad, pues hay casos de secuestro o desaparición forzada. Y uno de ellos, Jesús Santrich, está detenido con fines de extradición.



Por esta razón, al término del pasado periodo legislativo la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, dijo que “el cumplimiento de condena por crímenes de lesa humanidad y de guerra es incompatible con el ejercicio de cargos políticos”.



Y para remediar esto afirmó que “se requerirán modificaciones de distintos actos legislativos del fast track y de la ley estatutaria de la JEP, y será necesario el desarrollo de varias leyes que realicen el anhelo de no hacer trizas los acuerdos pero avanzar en las modificaciones necesarias”.



En ese mismo camino el senador Alfredo Rangel (Centro Democrático) dijo que dentro de las alternativas que han explorado están modificar el acto legislativo 01 de 2017, el que constituyó la JEP.



El Centro Democrático lo dijo en campaña y ahora lo reitera, los exguerrilleros condenados por lesa humanidad no pueden ser congresistas.



Estos planteamientos por supuesto que tienen que generar inquietud entre la gente de Farc que va para el Congreso. Saben que en el Legislativo el uribismo está amasando una mayoría para hacer los cambios en las leyes que implementaron el acuerdo, algo que los afectaría de manera directa.



La decisión de esta semana de Iván Márquez, uno de los congresistas designados por Farc, de no posesionarse en su curul alegando falta de garantías, puede ser vista como una estrategia para evitar ser sacado luego del Capitolio.



“El temor de Iván Márquez es que lo capturen y lo extraditen. No quiere estar en la misma situación de Santrich”, dijo Rangel.



Sin embargo, Diego Martínez, uno de los asesores jurídicos del partido Farc, señaló que el acto legislativo 03 de 2017 estableció todo lo relacionado con la participación en política de los exguerrilleros, lo cual no puede cambiarse por ahora, según dijo.

Martínez aseguró que “al Estado no le queda más que acatar, además, porque ya fue avalado por la Corte Constitucional”.



Según él, en la norma ya quedó establecido que las incompatibilidades o inhabilidades que tengan los exguerrilleros para ocupar una curul en el Congreso “quedaron suspendidas” hasta que la JEP resuelva. Destacó que el único requisito que se les exigía para ser candidatos era firmar un acta de sometimiento a la JEP, algo con lo que ya cumplieron.



Hasta ahora no está claro quiénes de los representantes y senadores de Farc se van a posesionar.

Quiénes son los congresistas de Farc

Para el Senado fueron escogidos Iván Márquez, Pablo Catatumbo, Victoria Sandino, Carlos Lozada y Sandra Ramírez. Para la Cámara Byron Yepes, Jairo Quintero, Jesús Santrich Marco Calarcá y Olmedo Ruíz.



Según reconocen en el mismo partido, los únicos que no tienen procesos con la justicia son Sandra Ramírez, Olmedo Ruiz y Victoria Sandino.



Los demás, tienen condenas y procesos vigentes.



POLÍTICA