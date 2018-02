El documento en el que las Farc explican atentado a El Nogal

"A ustedes, familiares de las víctimas del Club El Nogal, queremos expresarles que estamos convencidos que lo ocurrido ese 7 de febrero de 2003, es algo que nunca debió ocurrir".



Así comienza el párrafo clave del comunicado con el que Carlos Antonio Lozada, en nombre de las Farc, pidió perdón a las víctimas del atentado al club El Nogal llevado a cabo el 7 de febrero de 2003, hace poco más de 15 años.

En ese mismo explican que, aunque se trataba de un hecho "injustificable" y "que nunca debió ocurrir", estuvo motivado en información "que señalaba al club como un centro de reuniones para la planificación de operaciones contrainsurgentes, encabezadas por funcionarios gubernamentales y líderes paramilitares".



Asegura que no midieron las consecuencias "en medio de la vorágine de guerra, característica de los primeros años del presente siglo". Por eso señalan que se trata de un episodio "injustificable e irreparable": 36 personas murieron y más de un centenar quedaron heridas.



Esta es una de las primeras confesiones que hacen las Farc de manera colectiva, en cumplimiento de los acuerdos a los que llegó la exguerrilla -ahora partido político- con el Gobierno Nacional en Cuba.

"Por nuestra parte, a la vez que mantenemos nuestro compromiso de comparecer ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y, ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, y convocamos a que todos aquellos, no solo los excombatientes, que tengan conocimiento respecto de este hecho, y en general de cualquier hecho victimizante de la confrontación, aportemos a la verdad, como parte del deber ser, en este momento histórico", asegura el mismo documento.



El documento cierra mencionando a cada una de las víctimas mortales del peor atentado urbano cometido por esa guerrilla en Bogotá. "¡Ellos serán semilla de una Nueva Colombia en Paz!", cierra.



