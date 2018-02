Las bandas y el Eln retrasan la erradicación voluntaria de cultivos

A cuatro meses de que se cumpla el plazo que se fijó el Gobierno para erradicar 50.000 hectáreas de cultivos ilegales mediante la sustitución voluntaria –mayo del 2018–, una de las estrategias en la lucha contra el narcotráfico –la otra es la erradicación forzada–, la tarea va apenas en una tercera parte. Hasta el pasado 31 de enero habían sido erradicadas 16.754 hectáreas.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), responsable de certificar la erradicación de esos cultivos, le confirmó a este diario que tras 70 visitas de monitoreo a los territorios y a 30.306 familias, constató que las 16.754 hectáreas “se encuentran en proceso de erradicación”.



La ONU solo certifica que las hectáreas están libres de hoja de coca cuando han pasado dos meses de la erradicación y no ha habido resiembra.



Los campesinos que firman acuerdos con el Gobierno para hacer la transición a cultivos legales tienen acompañamiento económico y técnico del Gobierno durante dos años.



Hasta el pasado 31 de enero, se habían inscrito al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), que quedó establecido en los acuerdos de paz del Gobierno y las Farc, 54.492 familias que reportan tener 40.002 hectáreas de plantíos ilegales. Según la ONU, están ubicadas en 36 municipios de 12 departamentos.



En septiembre del año pasado, en entrevista con EL TIEMPO, el consejero presidencial para el Posconflicto, Rafael Pardo, había dicho que esperaba que al finalizar enero hubieran sido erradicadas dentro de este programa 30.000 hectáreas de cultivos ilícitos.



Pero, según explica hoy, varias circunstancias han retrasado todo. Entre ellas, que la ONU no pudo destinar a tiempo el personal suficiente para certificar la existencia de los cultivos reportados por los campesinos, líos por la propiedad de las tierras donde hay plantíos de hoja de coca –el caso de Alto Mira y Frontera en Tumaco– y, quizás lo más grave, la oposición de bandas criminales y del Eln a la sustitución voluntaria. De esta guerrilla, particularmente en el sur del Cauca y Norte de Santander.



Este último departamento, según la ONU, ocupaba el tercer lugar en concentración de cultivos ilícitos, con 24.831 hectáreas, después de Nariño –el de más coca, con 42.627 hectáreas– y de Putumayo, con 25.162 hectáreas.



Pero hasta hoy, en Norte de Santander solo hay un acuerdo de sustitución voluntaria, en Tibú. Y un acuerdo es solo eso, pues de ahí a la erradicación puede pasar mucho tiempo, como ha ocurrido en el Cauca.



Precisamente en este departamento, que ocupa el cuarto lugar con más cultivos ilegales –12.595 hectáreas–, hay acuerdos de sustitución voluntaria con comunidades de tres municipios, pero reiteradamente los han incumplido por la oposición del Eln.



Tal como van las cosas, los departamentos que según el último informe de la ONU concentraban el 63 por ciento de los cultivos ilegales de Colombia: Nariño, Putumayo y Norte de Santander, son los que menos han avanzado en la sustitución voluntaria.

De las 42.627 hectáreas que tenía Nariño, 18.000 fueron erradicadas de manera forzosa y hay acuerdos firmados con comunidades de 29 lugares del departamento. En Putumayo, mientras tanto, hay acuerdos con comunidades de 15 zonas.

El apoyo de la Farc

Los mayores avances en la erradicación voluntaria de los cultivos ilegales han ocurrido en regiones donde las Farc tenían influencia y donde, ya desarmadas, han podido promover la sustitución. Y los mejores resultados hasta ahora son en Antioquia, donde los campesinos han destruido 4.783 hectáreas de las 8.855 que había. Lo sigue Meta, con 3.186 hectáreas, y Caquetá, con 2.669 hectáreas.



La meta global de Colombia en erradicación de cultivos ilícitos era acabar en un año con 100.000 de las 146.000 hectáreas que tenía el país según el último reporte de la ONU. La mitad por erradicación forzada, método mediante el cual ya fueron destruidas 53.000 hectáreas.



Pero expertos en la lucha contra el narcotráfico recuerdan que, aunque la erradicación voluntaria es más lenta, es mucho más efectiva que la forzada si el acompañamiento económico y técnico del Gobierno es eficiente. Suele ocurrir que los campesinos de zonas afectadas por erradicación forzada migran a otras regiones para continuar con la siembra de hoja de coca.

Beneficios para quienes sustituyen

1. Remuneración mensual durante el primer año

Cada familia que se vincula al programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos recibe un millón de pesos mensual, durante un año, para su manutención, mientras alista sus tierras para siembras legales o trabaja en obras públicas de interés comunitario.



Adicionalmente, recibe 1’800.000 pesos, por una sola vez, para poner en marcha su proyecto de seguridad alimentaria inmediato, como cultivos de pancoger o cría de especies menores. Asimismo, el Gobierno le entrega a cada familia 9’000.000 de pesos, también por una sola vez, para un proyecto de ciclo corto e ingreso rápido, como piscicultura o avicultura.

2. Apoyo para el nuevo cultivo, en el segundo año

Cada familia que erradica y trabaja en la sustitución de su cultivo ilegal recibe hasta 10’000.000 de pesos en el segundo año, para financiar su proyecto productivo y costear mano de obra que necesite en su nuevo sembrado.



Todos estos beneficios, incluidos los del primer año, están condicionados a que la familia no vuelva a sembrar hoja de coca, no se vincule a labores asociadas a este cultivo y no comercialice materias primas para esa actividad ilegal. Durante los dos años recibe asistencia técnica.



