Los delitos de las Farc y de la Fuerza Pública que llegaron a la JEP

Las tres entidades más importantes del sistema de justicia transicional diseñado en el acuerdo de paz con las Farc –la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos– ya tienen en su poder 10 informes que podrían ser los más completos sobre los delitos ocurridos durante el conflicto armado del país.

Esa recopilación fue hecha por el Centro Nacional de Memoria Histórica tras 10 años de trabajo sobre la violencia que Colombia vivió desde 1958 hasta julio de este año. Constituye un instrumento particularmente clave para el trabajo de la JEP.



Si bien lo reportado por el Centro de Memoria Histórica a esa justicia especial contiene información de todos los actores del conflicto, desde los “bandoleros” hasta los “grupos posdemovilización”, sin duda, la atención se centrará sobre los crímenes cometidos por las Farc y la Fuerza Pública, que son los llamados a ser juzgados por la JEP.



Las cifras de la comisión de graves delitos de parte de esos dos actores no son menores. La exguerrilla lidera la lista de crímenes como el secuestro, siembra de minas y daños a bienes civiles.



Desde luego, en este balance del Centro de Memoria también está la información sobre los delitos cometidos por los grupos paramilitares, pero para el trabajo de la JEP estos cobrarán importancia en la medida en que sus miembros decidan, en tanto terceros del conflicto, someterse voluntariamente a esta justicia, de acuerdo con lo señalado por la Corte Constitucional.



Gonzalo Sánchez, director del Centro Nacional de Memoria Histórica, señala que los informes entregados no solo servirán a la institucionalidad derivada del acuerdo con las Farc, sino también a la sociedad.



“Esta producción emergió en el escenario social y político de debate sobre cómo nombrar el conjunto de los homicidios, masacres, secuestros, desapariciones forzadas, desplazamientos, entre otros hechos atroces que nos han ocurrido como sociedad en los últimos 50 años”, anota Sánchez.



Los informes realizados, que responden a “¿quién le hizo qué a quién, cuándo, dónde y cómo?”, y que cuentan con 10.236 documentos y bases de datos como fuentes, llama la atención sobre el hecho de que la peor parte del conflicto la sufrieron los civiles y no los combatientes.

Durante las confrontaciones en el conflicto armado colombiano, denominado de baja intensidad por el Derecho Internacional Humanitario, se reportaron 262.197 muertos. De estos, 215.005 fueron civiles y solo 46.813, combatientes.



El mayor victimizante, entre los tres principales actores del conflicto (guerrilla, paramilitares y Fuerza Pública), sin duda fueron los grupos paramilitares, de acuerdo con el informe.

Los que más causaron muertes fueron los 'paras'

Esos grupos armados ilegales son los presuntos responsables de 94.754 muertes, particularmente por ataques a la población civil y combatientes indefensos, mientras que a todas las guerrillas que han existido en el país se les atribuyen 35.683 muertes, también en esas circunstancias. Es decir, por ataques a civiles y a combatientes en estado de indefensión.



Solo a las Farc se le atribuyen, entre esos 262.197 muertos, 18.925. Y de estos, 18.195 fueron civiles y 730, combatientes.



Y agentes del Estado serían responsables de 9.804 muertes. De estas, 9.460 fueron civiles y 344, combatientes.



Además de las muertes, el Centro de Memoria da cuenta de otra atrocidad cometida durante las confrontaciones: 80.514 desaparecidos, de los cuales 79.288 fueron civiles y 1.220, combatientes.



Sobre estos hechos se identificaron presuntos responsables solo en 42.646 casos. Los paramilitares encabezan esa penosa lista con 26.286 desapariciones.



Las Farc serían responsables de 2.846 desaparecidos y los agentes del Estado, de 2.405.



Entre los 80.514 desaparecidos, 8.177 aparecieron, pero muertos. Entre tanto, solo 1.750 aparecieron vivos. El resto aún sigue desaparecido y de 58.990 no se conoce ni siquiera una pista de su posible paradero, o el de sus restos.



En los informes figuran las cifras correspondientes a las diez principales modalidades de violencia del conflicto que, además de desaparecidos y muertos, incluyen ataques a poblados, masacres, atentados terroristas, secuestros, violencia sexual, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores y siembra de minas antipersona (ver infografía).



“Tenemos que empezar a reconocernos todos para entender el conjunto de la guerra. La fragmentación confunde, distorsiona la verdad. A la fragmentación hay que anteponerle la compactación, juntar todas las piezas, como nosotros lo hicimos”, afirma Andrés Suárez, coordinador del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro de Memoria Histórica, el cual documentó los hechos a través de 165 fuentes institucionales y 465 sociales.



Suárez le hizo un llamado a la JEP para que escuche a todas las voces del conflicto armado, es decir a las víctimas y los perpetradores, a los civiles y los combatientes.

“No le tengamos miedo a la tensión que hay entre esas voces. Todos tienen un pedazo de verdad y hay que tenderles puentes para integrarlas”, enfatizó.



REDACCIÓN PAZ

@pazELTIEMPO

redaccionpaz@eltiempo.com