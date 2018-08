‘De la JEP puede esperarse que cierre las cuentas con el pasado’

La suerte de los exjefes de las Farc, los militares, policías y otros que deben responder por delitos graves en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se juega en la Sala de Reconocimiento de Verdad.



En esa instancia es donde deberán cumplir el principal requisito para lograr el beneficio de una pena máxima de 8 años, cuando en la justicia ordinaria tienen sentencias de 40 años de cárcel o más: contar la verdad sobre sus delitos.

En la primera entrevista que concede a un medio de comunicación, la magistrada Julieta Lemaitre, que preside la Sala de Reconocimiento de Verdad, habla con EL TIEMPO sobre las tareas que tiene por delante.



¿Qué sigue en la Sala de Verdad con los 31 exmiembros de la cúpula de las Farc llamados por secuestro?



Antes de llamarlos a versiones tenemos que esperar si llegan informes de otras instituciones y organizaciones sobre secuestro, pero es muy posible que el grueso sobre este tema es lo que nos entregó la Fiscalía, que tiene 312 sentencias. Los de la Farc ya tienen estos informes y tienen que hacer algo similar a lo que hacemos nosotros, que es ir a buscar los casos con el número de radicado. Espero que ya estén trabajando en esto y en su versión sobre los hechos.



¿Qué plazo tienen para eso?



No son plazos perentorios como los del sistema penal, sino más parecidos a los de la Corte Constitucional. Hay que calcular de manera razonable cuánto se demoran en revisar los procesos. Vamos a poner una fecha para las versiones, y si los de la Farc tienen una razón convincente para rechazarla, les ponemos otra. No hemos puesto la fecha porque no tenemos todos los informes de la sociedad.



¿Hay un plazo para la entrega de esos informes?



En noviembre deberíamos saber si llegan más o no llegan.



¿Entonces uno podría pensar que apenas en diciembre o enero estarían llegando las primeras citaciones a los exjefes de las Farc para dar sus versiones sobre los secuestros?



Puede ser. Según el acuerdo de paz, la versión puede ser oral o escrita. Incluso puede ser colectiva, pero dentro de la colectiva también tendrían que individualizar la responsabilidad.



¿Ustedes, como Sala de Verdad, no pueden marcar una preferencia sobre la manera como deben entregar la versión?



No, eso fue parte de la negociación del acuerdo, pero la Sala de Verdad incluyó como un derecho de las víctimas y de quienes presentaron informes sobre secuestro que reciban las versiones que entreguen los de la Farc, si lo hacen por escrito. Si quieren aclarar o hacer una pregunta, tendrán un periodo para hacerlo.

¿Qué pasará si hay contradicción entre lo que dice un miembro de la Farc y una víctima?



Comparamos las versiones de ellos con los informes de la Fiscalía o de las organizaciones de víctimas y es posible que practiquemos pruebas porque tenemos la facultad de hacerlo. Si la Sala dice que lo que dicen los de la Farc no coincide con los informes, enviamos el caso a la Unidad de Investigación, donde van a tener más de 100 policías judiciales para indagar de manera más profunda y ver quién está diciendo la verdad. Esa podría ser la entrada al tribunal sin reconocimiento de verdad.



¿Qué tipo de inconsistencia podría considerarse razonable para que un acusado vaya al tribunal diciendo que sí reconoció verdad?



Por ejemplo, que la persona o el frente que hizo el secuestro ya no existan y la verdad sobre el hecho se haya perdido. Sería una disparidad razonable.



¿Y cuál no sería razonable?



Decir que nunca tuvieron a un secuestrado, cuando hay fotos.



La Sala de Verdad es la puerta de entrada al tribunal que juzga...



Sí. Y si hay reconocimiento de verdad, nosotros enviamos la persona al tribunal y ahí verán si están de acuerdo con nosotros. Ellos podrían decir que no hubo verdad y tendrán que argumentarlo.



Frente a los miembros de la Fuerza Pública llamados por ‘falsos positivos’, ¿cuál es el procedimiento?



Estos son hechos que el Estado ha documentado. Tenemos 1.750 militares con sentencia o con el proceso muy avanzado. Ellos tienen reglas distintas.



Responden uno a uno...



Básicamente es eso. Es muy difícil llamar a 1.750 personas y tendremos que diseñar una estrategia. Afortunadamente la ley nos permite escoger lo más grave y representativo.



La responsabilidad de mando quedó en el aire para el caso de los miembros de la Fuerza Pública…



La Sala concluyó que en el actual régimen de transición debe existir una propuesta robusta de imputación penal para quienes detentan el control y el dominio en organizaciones que tienen estructuras jerárquicas. No se diluye el deber de investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables. Está la figura de omisión de denuncia, la complicidad y todo eso se puede aplicar. La Corte Constitucional nos da una guía para entender esto.



Varios generales han acudido a la JEP para decir que probarán su inocencia, ¿ellos pasan por la Sala de Verdad?



Los militares que piensen que fueron injustamente condenados pasarán rápidamente por la sala si nosotros no podemos decir que están diciendo la verdad porque vemos una diferencia muy grande entre lo que tenemos y lo que ellos dicen. Probablemente se irían a la Unidad de Investigación, y si el acervo probatorio es robusto, rápidamente pasarán a un juicio ante el tribunal. Tienen primera y segunda instancia en el tribunal.



Todos llegan a la JEP para rebajar las actuales penas…



Sí, pero la idea es que sea a cambio de reconocimiento de verdad y de reconciliación. En la audiencia del general (Henry) Torres Escalante para someterse a la JEP él dijo: ‘Yo vengo porque no confío en la justicia ordinaria”, y la Farc tampoco confía en la justicia ordinaria. Entonces, el propósito de una justicia transicional es legitimar al Estado.



¿Cómo ve que el Centro Democrático haya incluido en el Código de Procedimiento de la JEP una sala especial para los militares?



Muchísimos militares han venido voluntariamente y están compareciendo. El general Alberto Mejía (comandante de las Fuerzas Militares) ha dicho que quieren estar en la JEP, donde tienen reglas particulares. Está lo que pidieron. En el Ejército no responden colectivamente, mientras que la Farc, sí. Nunca antes en el mundo un sistema de justicia transicional había juzgado a la Fuerza Pública.



El general Mejía dijo algo muy inteligente: que ellos veían 20 años después a los militares condenados a largas penas y a los guerrilleros en el Gobierno. Hay que recordar que desde el 2012 la Corte Penal Internacional tiene competencia.



En términos de penas, ¿cuál será la de un miembro de la Fuerza Pública que cumpla con verdad y reparación?



Una pena de máximo 8 años, y no incluye cárcel.

¿Qué podemos esperar de la JEP?



Aprendimos de Justicia y Paz y no nos va a pasar que la primera sentencia sea por falsedad en documento, como ocurrió allí. Podemos priorizar los hechos más graves. Es cierto que en un contexto de conflicto armado muchas cosas se quedan en la impunidad, pero incluso en Estados Unidos, donde tienen una tasa de 4 homicidios por cada 100.000 habitantes, solo resuelven el 50 por ciento de los casos.



Aquí por lo menos habrá verdad, no será una verdad hecho a hecho, pero sabremos por qué pasó lo que pasó, algo que la justicia ordinaria no ha logrado. Esperamos cerrar las cuentas con el pasado.



