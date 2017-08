El coronel que velará por seguridad de exjefe de la ‘Teófilo’

El comandante de la Policía de Caquetá, el coronel Javier Navarro, y el ‘Paisa’, Hernán Darío Velázquez, exjefe de la columna ‘Teófilo Forero’ de las Farc, se dieron un apretón de manos el fin de semana.

El histórico encuentro, en Miravalle, vereda de San Vicente del Caguán, selló el compromiso de la Policía frente a la seguridad de los exguerrilleros. El coronel Navarro, en charla con EL TIEMPO, habla de esa estrategia.



¿Cómo se garantizará la seguridad de la ‘Teófilo’?



Al igual que las 26 zonas veredales que pasaron a ser Espacios de Capacitación y Reincorporación, en Miravalle, toda la institucionalidad debe llegar para garantizar la seguridad y la convivencia en el marco del sistema de seguridad rural, no solamente de los exintegrantes de las Farc, sino de líderes y campesinos.



¿Qué cambia con ese plan?



Va a estar el pie de fuerza suficiente para dar tranquilidad tanto a ellos como a la comunidad. Cambia que ya no habrá restricciones de movilidad, tanto de adentro del Espacio Territorial como hacia afuera y viceversa. También los vamos a capacitar en los códigos de Policía y de Infancia y Adolescencia, entre otros.



¿Fue fácil hablar con el ‘Paisa’, considerado antes un enemigo?



Fue un encuentro sencillo sobre el lanzamiento de este plan. Participó el Ejército y la ONU. Fue un contacto personal, pero me no hablé nada diferente a este plan.



¿Por qué aparece en una foto sosteniendo un balón con este excombatiente?



Es el símbolo de que estamos jugados lealmente por la paz.

REDACCIÓN PAZ