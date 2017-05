Consejo de Seguridad de la ONU destaca proceso de paz en Colombia

El Consejo de Seguridad de la ONU inició este jueves una visita a Colombia, la primera a un país latinoamericano, en una muestra más de su apoyo al proceso de paz con las Farc que, según el organismo, lleva la paz "de punta a punta" al continente americano.

Los integrantes del consejo se reunieron en privado con el presidente Juan Manuel Santos, con quien mostraron una gran afinidad a la hora de defender los avances que supone la paz para el país.



Por ello, el embajador uruguayo ante la ONU, Elbio Roselli, cuyo país preside en mayo el consejo, destacó que "con el proceso de pacificación de Colombia, el continente americano, de punta norte a punta sur, es la única zona del mundo en la que no existe un conflicto activo".



Siendo así, consideró que se convierten en una referencia para el resto del mundo, donde hay conflictos activos, "algunos con enormes impactos en las sociedades".



Roselli aseveró que le enorgullece la situación no sólo como uruguayo sino también como latinoamericano porque podrán decirles a quienes todavía están afectados por guerras que miren al continente y "a la construcción que los colombianos están llevando a cabo".

Consejo de Seguridad de la ONU Los 15 miembros de este alto organismo están en Colombia para conocer la implementación del acuerdo de paz ¿Qué es el Consejo de Seguridad de la ONU? Se lo contamos en este video.



"Como latinoamericanos nos enorgullece y nos compromete a continuar en el apoyo en todo lo que los colombianos digan que requieren de la ONU", apostilló. El año pasado el Consejo aprobó la creación de una misión para apoyar la verificación del alto el fuego y el desarme de las Farc.



En total, viajaron a Bogotá 13 de los 15 embajadores titulares ante la ONU de los países que conforman el Consejo de Seguridad, con las excepciones de EE.UU. -por problemas de agenda de la representante, Nikki Haley- y Rusia, cuyo representante principal falleció este año y aún no ha sido sustituido oficialmente.



Sin embargo, Estados Unidos envió a Michele Sison, y Rusia a Evgeny Zagaynov, en sus lugares. A la reunión con Santos también acudió el jefe de la misión de la ONU en Colombia, Jean Arnult, y el coordinador residente y humanitario del Sistema de Naciones Unidas y representante del PNUD en Colombia, Martín Santiago.

Por parte de la delegación colombiana estuvieron el vicepresidente, Óscar Naranjo; la canciller, María Ángela Holguín; la embajadora ante la ONU, María Emma Mejia, y los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo; Hacienda, Mauricio Cárdenas; Justicia, Enrique Gil; Defensa, Luis Carlos Villegas; Trabajo, Clara López, y Agricultura, Aurelio Iragorri.



La visita del Consejo de Seguridad de la ONU, cuyos miembros llegaron el miércoles a Bogotá, se da justo el mismo día en el que disidentes de las Farc secuestraron a uno de los funcionarios del organismo en el sureste colombiano.



El funcionario, de nacionalidad colombiana e identificado como Harley López, fue secuestrado en el departamento del Guaviare (sureste), por hombres al mando de alias "Iván Mordisco" y, según Santos, se espera que sea liberado este viernes.



Tras la reunión el mandatario destacó que ésta sea la primera visita del Consejo a América Latina y que se haya dado porque se está construyendo la paz y no porque haya un conflicto vigente.



"Esta visita la interpretamos como ratificación del apoyo por parte del Consejo de Seguridad y del mundo a nuestro proceso de paz", subrayó.



Asimismo, insistió en que el proceso de paz de Colombia "no tiene precedentes en su integralidad, complejidad y alcance". Igualmente, el gobernante resaltó la presencia de la ONU en el mecanismo tripartito de monitoreo y verificación (MM&V) del cese el fuego, donde participan la fuerza pública y las Farc.



También destacó el papel de la ONU a la hora de que se cumpla el cese el fuego que "en cualquier conflicto es muy difícil de administrar", pero que en Colombia se ha hecho con éxito, lo que ha permitido que se salven más de 2.600 vidas.



Santos anunció que habrá una segunda misión de la ONU que "también va a ser muy importante", pero que todavía debe establecerse. Subrayó el papel del organismo internacional en programas como la sustitución de cultivos y la lucha contra el narcotráfico "El fin del conflicto lo estamos construyendo entre todos. Se requiere coordinación bien articulada en diferentes entidades del estado y la comunidad internacional", manifestó.



Por último, le dijo a los miembros del Consejo que no tiene sino "palabras de agradecimiento" y concluyó que seguirán trabajando juntos.



El embajador del Reino Unido ante la ONU, Matthew Rycroft, aseguró que su país está honrado de formar parte del proceso y agregó que es natural que haya desafíos porque los hay "en todo proceso de paz.



En ese sentido agregó que tales retos los conocen bien, puesto que su país los vivió durante el proceso de paz de Irlanda del Norte y que otras naciones que forman parte del Consejo de Seguridad también tienen "sus propias experiencias".



Actualmente, alrededor de 7.000 guerrilleros de las Farc se encuentran reunidos en las denominadas zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) y ya han iniciado el proceso de desarme y transición hacia la reincorporación que debe terminar el 1 de junio.



Tras su visita a Santos, los miembros del Consejo se reunieron con representantes políticos en la Cancillería y mañana concluirán su paso por Colombia con una visita a una ZVTN en el departamento del Meta (centro).



EFE