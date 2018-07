Los tres de la Farc que no asumirán sus curules este 20 de julio

Como están las cosas, tres miembros de la Farc de los diez que inicialmente aspiraban a posesionarse como parlamentarios de ese partido este 20 julio, día en el que se instala el nuevo Congreso, no lo van a hacer por distintas razones.

El primero de ellos es Iván Márquez, el segundo del partido de la exguerrilla y quien estaba previsto que ocupara una curul en el Senado. Desde abril, tras la captura del exjefe guerrillero Jesús Santrich, acusado presuntamente de conspirar para el envío de cocaína a Estados Unidos, permanece en Miravalle, una vereda de San Vicente del Caguán, Caquetá.



Ayer se conoció una carta abierta en la Márquez anuncia “tres circunstancias insalvables” que a su juicio se interponen para asumir su cargo de senador este viernes. Una de estas es, precisamente, la falta de garantías en el caso Santrich.

Para Márquez, “el montaje judicial urdido por el Fiscal y la DEA que hoy tiene injustamente tras las rejas a Jesús Santrich y entre la vida y la muerte al proceso de paz”.



La segunda razón de este exjefe guerrillero para no posesionarse es “la impresionante desfiguración de la Jurisdicción Especial para la Paz que la hace irreconocible, comparada con el texto original firmado por las partes en La Habana”.

Y, en tercer lugar, Márquez argumenta que “no se ve por ninguna parte la determinación de cumplir con asuntos esenciales del acuerdo como la reforma política, sin la cual no habrían condiciones para el tránsito de la rebelión a la política legal”.



Aunque el exjefe guerrillero agradeció a voces, como la del excandidato presidencial Gustavo Petro, que lo invitan a posesionarse, habla de “traición” del Estado a lo acordado.

“Que el caso Santrich y la perfidia del Estado al acuerdo de paz no se nos conviertan en el detonante del retorno a la confrontación. No podemos permitir que se nos queme el pan en la puerta del horno”, concluye en su carta el exjefe de la delegación de las Farc en los diálogos de La Habana.



Sin embargo, dentro del partido Farc, lo dicho por Márquez no significa una renuncia categórica de él a su curul, sino una mera denuncia de falta de garantías. A juicio de varios miembros de la exguerrilla, todavía hay posibilidades de que lo haga.

De hecho, Enrique Santiago, asesor jurídico de la Farc, tiene la esperanza de que Márquez cambie de opinión.



“Modestamente, creo prematuro afirmar que Iván Márquez declinó asumir como senador. De la carta publicada deduzco que Márquez entiende que hoy no hay condiciones para que asuma, pero en las próximas horas podrían crearse condiciones si hay voluntad de todos”, afirmó este abogado español.



Lo mismo espera Jairo Estrada, director del comité político de Farc y a quien Márquez le agradeció su insistencia para que ocupe la curul en el Senado. Estrada agregó además que Márquez no está pensando en volver a la lucha armada sino que, por el contrario, “está comprometido con la implementación de lo acordado”.



En todo caso, con la renuncia de Márquez a ocupar su curul como senador, en su lugar asumiría Israel Alberto Zúñiga Iriarte, conocido como ‘Benkos Biohó’.

Esto, debido a que este exjefe guerrillero, con 20 años dentro de las Farc y quien comandó el frente 34 que operó en el Urabá, era el sexto nombre de la lista al Senado que presentó ese partido en las pasadas elecciones al Congreso.



Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada, Sandra Ramírez y Victoria Sandino serán los otros cuatro senadores que tendrá ese partido, según el acuerdo de paz que le otorgó a la exguerrilla cinco curules en Senado y otras cinco en Cámara.

Los casos de la Cámara

Santrich, quien aspira a posesionarse como representante a la Cámara por el Atlántico, es el otro caso. Debido a que está recluido en la cárcel La Picota tras ser pedido en extradición, el llamado a ocupar su curul es Benedicto González, pues fue el segundo de la lista que el partido de la exguerrilla presentó para ese departamento.



Gónzalez, conocido durante el conflicto como ‘Alirio Córdoba’, fue jefe político del bloque Caribe ‘Martín Caballero’. Al igual que el abogado de Santrich, Gustavo Gallardo, él argumenta que este exjefe guerrillero “no tiene impedimentos legales en Colombia” para posesionarse el próximo viernes.



Asimismo, dos fuentes del partido Farc le confirmaron a EL TIEMPO que Byron Yepes, debido a una enfermedad, no se posesionará en su curul como representante a la Cámara por Bogotá.



Será reemplazado por Carlos Alberto Carreño Marín, conocido como ‘Sergio Marín’, el segundo en la lista a esa corporación que presentó la exguerrilla para la capital en las pasadas elecciones legislativas. Tiene estudios en economía de la Universidad Nacional, fue militante de las Farc durante 22 años y también hizo parte de la delegación de la exguerrilla en los diálogos de La Habana.



Los futuros congresistas de la Farc todavía están a la espera de que el Consejo Nacional Electoral les dé sus respectivas credenciales para que puedan asistir al acto de posesión este 20 de julio.



