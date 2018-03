¿Cómo se imagina un lugar para honrar la memoria de las víctimas?

Está previsto que en el primer semestre de 2020 abra sus puertas uno de los proyectos más ambiciosos para narrar lo que ha sufrido Colombia durante décadas de conflicto armado: el Museo de Memoria Histórica de Colombia (MMHC).



Por eso, EL TIEMPO quiere saber cómo se imaginan los colombianos el relato de la guerra que sufrieron y de la esperanza de un futuro distinto. Más cuando, en la próxima edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo), del 17 de abril al 2 de mayo, se llevará a cabo un primer “simulacro” de la historia que contendrá entre sus paredes el Museo.

Teniendo en cuenta que el centro de este y todos los procesos y espacios de memoria son las víctimas, ¿usted cómo se lo imagina? ¿Qué sonidos le gustaría escuchar, qué objetos quisiera poder tocar, qué imágenes cree que serían imprescindibles para ver? Cuéntenos en este formulario y a través de redes sociales con la etiqueta #UnLugarParaLasVíctimas:

Cargando...

(Sus respuestas pueden llegar al Museo de Memoria Histórica de Colombia, el cual no está obligado a incluir su propuesta en la exposición ni en la curaduría final. Este es un ejercicio editorial de EL TIEMPO).



El diseño exterior del Museo de Memoria Histórica de Colombia (MMHC) está listo. Pero es la historia que recorrerá los corredores internos de este edificio su razón de ser.



Un pabellón de 1.000 metros cuadrados más un anexo para teatro de 200 metros cuadrados permitirán a los visitantes de la Filbo conocer, de primera mano, cómo se imaginan desde la institución del MMHC los usos que se darán al edificio que se construirá en la calle 26 con carreras 30 y Américas, en Bogotá.

En la Filbo, el MMHC mostrará el guión museológico que se ha venido construyendo desde el año 2013, de la mano con las víctimas y las comunidades de las regiones más apartadas y golpeadas por todos los actores de la guerra. Se han realizado más de 30 encuentros locales y 8 encuentros regionales para definir esta narración.



¿Será ese el contenido final que llegará al Museo dentro de dos años? Probablemente no. Como explica a EL TIEMPO Luis Carlos Sánchez, director del MMHC, la experiencia de la exposición en Corferias durante la Filbo, bajo el nombre “Voces para transformar a Colombia”, servirá también para poner a prueba la narración de cara a la percepción de los visitantes, una experiencia que califica como “inédita” para un Museo.



“Esto es una oportunidad que muy pocos museos tienen, a mi conocimiento. No conozco el primero que la haya tenido, de poder mostrar su guión museológico antes de montarlo en el edificio, de hacer el experimento de ponerlo a prueba, además, ante un público masivo como el de la Feria del Libro, uno de los principales eventos culturales de Colombia y América Latina”, cuenta Sánchez.



También adelanta que están negociando para llevar la exposición a la Fiesta del Libro de Medellín.

Tres personajes: agua, tierra y cuerpo

En ese pabellón de Corferias –que emulará el interior del edificio ganador del concurso arquitectónico llevado a cabo en 2015, diseñado por MGP Arquitectura y Urbanismo y el Estudio Entresitio– habrá un recorrido a través de tres ejes temáticos: el agua, la tierra y el cuerpo, que han sido construidos como personajes metafóricos que narran y explican distintos elementos de lo que ha sido nuestro complejo conflicto armado.

¿Qué hacen el cuerpo, la tierra y el agua en la guerra? FACEBOOK

TWITTER

Como explica el material pedagógico del MMHC, cada uno de estos responde a estas preguntas: “¿Qué le hace la guerra al cuerpo, a la tierra y al agua? ¿Qué hacen el cuerpo, la tierra y el agua en la guerra? ¿Cómo cuentan la guerra?”. Es a partir de ahí que toman voz.



“Sostengo ciclos de vida que la violencia rompió”, dice, por ejemplo, el agua. “Era ciénaga y me secaron. Era río y me desviaron y represaron. Muchos de los que vivían a mi lado, y me cuidaban, han sido asesinados y otros se han visto obligados a abandonarme”, continúa.



Luego entra la tierra en la conversación. “Si hablara… si me atreviera a pronunciar lo que me hicieron, diría que no fue una cuestión de mala suerte o de azar”, dice, y resalta cómo ha sido objeto de la codicia de muchos: “Por eso, resistir ha sido la tarea más dura. Porque quien siembra la tierra, sabe lo que significa volver a ella”.



“Ningún cuerpo nace para la violencia –comienza a hablar el cuerpo con contundencia–. Así que lo que les cuente se quedará corto ante lo que he vivido”. “Los violentos me han humillado, desaparecido y torturado. Me han desmembrado y violado. Me han usado”, continúa.



Si bien todas hablan de su sufrimiento, también reflexionan sobre su resistencia. Además, recogen el lenguaje que ha venido trabajando el MMHC, aprendido desde las investigaciones que de más de 10 años del Centro Nacional de Memoria Histórica y desde los diálogos con quienes, finalmente, serán los protagonistas: las comunidades.



El Museo nace por orden de la Ley de Víctimas (1448). Ahora, el pabellón está en producción y el guión del Museo está a prueba. Queda pendiente la voz de los ciudadanos.



¿Usted qué tiene para decir?



ELTIEMPO.COM