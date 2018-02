'Estamos jugando con candela', Rodrigo Rivera sobre agresiones a Farc

Luego de que este viernes la Farc anunció la suspensión de su campaña política debido a las protestas que ha tenido su candidato presidencial en plaza pública los últimos días, el Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, hizo un llamado a que los partidos rechacen todo tipo de agresiones.



"No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti", dijo el Comisionado para la Paz, al insistir que todos los candidatos tienen derecho a hacer campaña en condiciones de seguridad.

Rodrigo Rivera, desde Cúcuta, donde se instaló el Consejo de Paz de Norte de Santander, insistió en que la búsqueda de la reconciliación y la construcción de la Paz exigen de todos los ciudadanos tener la capacidad de buscar consensos sin hacer señalamientos.



“De los insultos a hechos de violencia hay sólo un paso. Estamos jugando con candela”, agregó Rivera sobre las protestas en contra de Rodrigo Londoño, Timochenko, jefe y candidato presidencial de la Farc en Quindío y Valle del Cauca.



Ese es uno de los desafíos inmediatos para el efectivo camino en la construcción de la paz, dijo Rivera, pero también destrabar el proceso de paz con el Eln que se adelanta en Quito.



“El reto que tenemos hoy con la Farc es dar garantías de seguridad... y con el Eln es el de hablar diciendo: basta ya. No más violencia, no más ataques a policías, a la Fuerza Pública a líderes sociales. Ya no más”, señaló el Comisionado de Paz.

Asimismo, ante más de 200 participantes, desde autoridades regionales, locales, de Fuerza Pública, organizaciones sociales y de la sociedad civil, Rodrigo Rivera insistió en la necesidad de fortalecer desde las regiones los Consejos de Paz.



“Estos Consejos Territoriales de Paz son espacios donde gente que piensa distinto puede lograr consensos de cara a la construcción de paz en Norte de Santander. Y para eso debemos fortalecer este espacio y abrir los consejos municipales de paz”, dijo Rivera.



Sobre la amenaza de paro armado del Eln el Comisionado de Paz señaló: "Qué se puede esperar de una organización que dice escuchar a la sociedad civil y lo primero que hace es ignorar el clamor de los ciudadanos y lo segundo anunciar un paro armado. Eso es incoherente"



REDACCIÓN PAZ