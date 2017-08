Este domingo comienza el primer congreso de las Farc en Bogotá

El centro de convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, en el corazón de Bogotá, será desde este domingo el escenario de un evento inusual: el encuentro de 1.200 exguerrilleros de las Farc, que, encabezados por Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, definirán las bases del partido político en el que se convertirá esa organización.



Ellos llegaron de las 26 zonas donde las Farc entregaron las armas, elegidos por sus compañeros, para representar a los 10.600 que hicieron tránsito a la legalidad y ahora trabajan en su reincorporación socioeconómica y política.

El encargado de garantizar la seguridad del evento, que la exguerrilla ha llamado ‘Congreso Nacional de las Farc por un Gobierno de Transición para la Reconciliación y la Paz’, será el general de la Policía Álvaro Pico, el mismo que tiene bajo su responsabilidad la protección de los excombatientes en las zonas rurales donde permanecen.



El general dice que para asegurar el centro de convenciones hasta el jueves, cuando termina el congreso de las Farc, fueron destinados 1.427 uniformados.



Para la instalación del evento, las Farc invitaron a 18 precandidatos presidenciales. La invitación incluye un espacio de 15 minutos para que cada uno exponga lo que considere.



Al primer congreso de las Farc en Bogotá también fueron invitadas víctimas que estuvieron en La Habana. Algunas como Ángela María Giraldo, hermana del exdiputado del Valle Francisco Javier Giraldo, quien murió con 10 miembros de la asamblea departamental en medio de un enfrentamiento de tropas de las Farc que los tenían secuestrados, declinó la invitación.



“Aunque aplaudo este congreso, no es grato para mí estar en el lanzamiento de quienes truncaron el potencial político de mi hermano”, respondió en una carta que le dirigió a Pablo Catatumbo.



Sobre esta decisión, el exjefe guerrillero le dijo a EL TIEMPO: “Respeto a la doctora Ángela y entiendo sus motivos”.



Por el contrario, otras víctimas de las Farc, como Martha Amorocho, que perdió un hijo por el atentado al club El Nogal de Bogotá, no fue invitada, pero dice que aunque no se interesa por la política, le habría gustado acompañar el inicio del partido político de las Farc.



“No me invitaron, y aunque no estoy interesada en la política en sí misma, por supuesto que es algo interesante y me hubiera gustado asistir”.



La financiación del encuentro de los exguerrilleros en Bogotá se hará con recursos de la cooperación internacional, gestionados por el Gobierno. En el evento se esperan invitados internacionales. Entre ellos, de los países garantes del proceso de paz, Cuba y Noruega, y de Nicaragua y El Salvador.

¿Personería demorada?

Esta semana se generó toda una polémica en diversos medios y en redes sociales alrededor de cuántos serían los recursos que el Estado tendría que girar para financiar el partido de las Farc.



Pero el asunto es que, para que ese partido pueda acceder a dichos recursos, tiene que primero tener la personería jurídica, que la otorga el Consejo Nacional Electoral (CNE).



Y el punto es que algunos de los magistrados de ese tribunal ya han planteado que el asunto no será tan sencillo.



En el CNE consideran que para entregar la personería jurídica las Farc, según lo establecido en el Acto Legislativo 03 del 2017, tienen que aportar una certificación de que ya dejaron las armas definitivamente.



Pero ahora la autoridad electoral, ante la controversia desatada sobre la entrega de los bienes, estudia la posibilidad de exigir también a las Farc una certificación que acredite la devolución de todos los bienes adquiridos ilícitamente.



En esto último hay un detalle: la certificación la debería expedir la Fiscalía General, entidad que ha puesto en duda que las Farc hayan revelado todos sus activos.



En caso de que la Fiscalía no certifique la entrega de todos los bienes y el CNE exija esta acreditación, el partido político que este fin de semana surja del Congreso de las Farc no contaría con personería jurídica todavía.



REDACCIÓN PAZ