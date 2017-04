Colombia: el mundo nos ve con optimismo / Opinión

En enero del 2016, Colombia solicitó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas crear un mecanismo tripartito de monitoreo para el cese del fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. El Consejo por unanimidad apoyó la solicitud de nuestro país y creó una misión política especial con observadores internacionales, principalmente de los países de América Latina. Desde entonces ha acompañado la implementación de los acuerdos de paz con un mandato claro y limitado en su alcance y en el tiempo.

Los 15 países miembros del Consejo de Seguridad visitan esta semana nuestro país para evaluar la aplicación del mecanismo tripartito, el papel de los observadores de la ONU y los avances para cumplir con los plazos acordados para el desarme, el llamado D+180 días. Ellos son los 5 miembros permanentes: China, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y Rusia. Y los 10 miembros no permanentes: Bolivia, Egipto, Etiopía, Japón, Italia, Kazajistán, Senegal, Suecia, Ucrania y Uruguay.



El Consejo de Seguridad visita los países donde hay operaciones de paz o, en el caso de Colombia, una misión política, y busca observar ‘in situ’ el desarrollo de dichas operaciones. Los miembros del Consejo estarán en una zona veredal transitoria donde podrán ver claramente esta fase del proceso de paz, en la que se dará la dejación de las armas en poco tiempo.



Este mecanismo tripartito es una innovación dentro del sistema, y su éxito es fundamental para la credibilidad de la ONU y se podría convertir en una buena práctica y permitirle a Naciones Unidas tener mejores resultados en los países donde establece operaciones para apoyar la consolidación de la paz.



Así mismo, se ha convertido, en el convulsionado y complejo mundo de hoy, en una señal de consenso entre los miembros del Consejo, de unanimidad y de optimismo. En Colombia, la ONU puede obtener resultados en corto tiempo a diferencia de su presencia en otros rincones del mundo donde no logra encaminar procesos de paz o donde tarda décadas, con grandes costos, para estabilizar países envueltos en conflictos.



Para Colombia, el cumplimiento de los cronogramas establecidos y la coordinación del acompañamiento concertado es importante para lograr una implementación exitosa de los acuerdos de paz. Esta visita es relevante porque el cumplimiento de la resolución del Consejo es fundamental, y el acelerador que se requiera para lograrlo será más que útil en un momento en el que ante el país y ante el mundo hay que mostrar las bondades de la participación de la ONU en nuestro esfuerzo de paz. El mundo entero nos ha apoyado incondicionalmente y no vamos a estar por debajo de esas expectativas.

Una visita importante

Consideramos de la mayor importancia la visita de los miembros del Consejo de Seguridad para que puedan observar de manera directa la realidad de Colombia. Del país se habla tanto y siguen voces negativas frente al proceso y su implementación. Por esto, la visita de 15 embajadores que hoy representan al mundo y que se ocupan de la paz y la seguridad global es significativa. Ellos podrán ver el despliegue del mecanismo que les solicitamos y constatar los avances y los planes que el Gobierno tiene para la implementación de los acuerdos de paz.



También podrán evaluar los retos que tenemos en el futuro para definir con nosotros la mejor manera de mantener su compromiso con la paz de Colombia y contribuir a la consolidación de una sociedad más justa, equitativa, próspera y moderna como la que queremos construir en las próximas décadas.



MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN

Ministra de Relaciones Exteriores