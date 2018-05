Implementación de los acuerdos, con poco optimismo: encuesta Gallup

03 de mayo 2018 , 01:53 a.m.

El pesimismo sobre la implementación y los avances del proceso de paz parece haberse tomado a los colombianos, de acuerdo con los resultados de la encuesta bimestral de Gallup.



La mayoría de los indicadores, por no decir todos, que sobre este tema consultó la encuestadora están en rojo.

encuesta personajes by Santiago Villadiego on Scribd

Para comenzar hay que señalar que la imagen desfavorable que los colombianos tienen de la exguerrilla está empeorando de nuevo.



En octubre del año pasado, el 79 por ciento de los consultados tenían una imagen negativa de esa guerrilla, pero ese porcentaje está ahora en el 89 por ciento. Solo el 7 por ciento tiene una imagen favorable de ellos.

Situaciones como la detención del exjefe guerrillero Jesús Santrich, por supuestos vínculos con el narcotráfico tras la firma del acuerdo de paz, han hecho que algunos sectores de la ciudadanía cambien su percepción sobre ellos.



Además, hoy persiste la duda de si Iván Márquez, quien fue el jefe negociador de la guerrilla, también está involucrado con este delito.



Igualmente hay que decir que desde el momento en el que se firmó el acuerdo de paz, nunca antes, a la luz de esta encuesta, había tanto pesimismo sobre el futuro de la implementación de lo acordado con la exguerrilla.



El 70 por ciento, cinco puntos más que en la medición de febrero pasado, estima que ese proceso va por mal camino.



Hechos como el escándalo desatado por la falta de transparencia en la ejecución de los recursos de los llamados fondos de paz sembraron algunas dudas sobre el proceso de implementación.



Pero los consultados tampoco creen que tras el pacto de paz se va a distribuir mejor la riqueza en el campo o que no habrá más violencia de origen ideológico o que se vivirá un clima de seguridad y tranquilidad.



Ni, mucho menos, que esta sea la solución para poner fin al problema del narcotráfico en el país o que se logre esclarecer la verdad y reparar a las víctimas.



Una de las preguntas que más deja en evidencia el pesimismo de los colombianos sobre lo acordado con las Farc es cuando se indaga por si creen que los exguerrilleros van a cumplir con lo pactado en el acuerdo. El 73 por ciento, la misma cifra que en febrero pasado, estima que no será así.



Pero, en este punto, las dudas no recaen solo sobre la Farc,

Otras cifras

Hablando del optimismo en cuanto al futuro del país, se destaca el hecho de que si bien subió 5 puntos desde febrero pasado, solo llega al 18 por ciento, mientras que el 68 por ciento estima que las cosas en el país están empeorando.



Por los lados del presidente Juan Manuel Santos, a solo tres meses de entregar su mandato, su desaprobación se mantiene en el 72 por ciento, mientras que quienes respaldan su gestión son el 23 por ciento.



De todas maneras hay indicadores que siguen en rojo para el Gobierno, como en el caso de la seguridad, desempleo, manejo de la economía, la atención en salud y el medioambiente, entre otros.



En asuntos como el manejo de las relaciones internacionales, construcción de vivienda popular y calidad y cubrimiento de los servicios públicos, entre otros, le va bien al Gobierno.



En materia puramente económica se destaca que el 66 por ciento de los encuestados se mostraron a favor de que el Gobierno firme tratados de libre comercio con muchos países.



Igualmente se destaca que el 61 por ciento es partidario de fomentar la llegada de multinacionales y la inversión extranjera en Colombia.

Así les va a los alcaldes

Enrique Peñalosa



El 77 por ciento de los encuestados están desaprobando su gestión. El último hecho que pudo afectarlo fue la polémica suscitada alrededor de la licitación para los nuevos buses del sistema TransMilenio.



Federico Gutiérrez



Al mandatario de Medellín le sigue yendo bien en la encuesta. Su aprobación está en el 86 por ciento. El manejo de los temas de seguridad ha sido clave y le ha dado muchos réditos entre los medellinenses.



Maurice Armitage

​

​Es otro de los mandatarios locales medidos que si bien subió, todavía su aprobación no llega al 50 por ciento. Los caleños le cuestionan la inseguridad y le siguen criticando el funcionamiento del servicio del transporte MÍO.



Alejandro Char



Char sigue cabalgando en la cúspide de las encuestas, así haya tenido una caída de 3 puntos. Ha mantenido una línea de desarrollo en la ciudad, las obras se ven, y sostiene unas buenas relaciones con la comunidad.

Ficha técnica

Empresa que realizó la encuesta: Gallup Colombia S. A. S. Persona natural o jurídica que la encomendó: Gallup Colombia S. A. S., para su venta por suscripción. Fuente de financiación: Recursos propios Gallup Colombia S. A. S. Objetivos: Medir la favorabilidad y aprobación del Presidente, personajes e instituciones en Colombia. Sondear la opinión pública sobre hechos de actualidad. Evaluar la opinión que tiene la gente en general de Colombia y del presidente Juan Manuel Santos. Medir el concepto de la gente frente a problemáticas colombianas actuales. Observar el nivel de aceptación de la gente respecto a leyes, propuestas o afirmaciones del momento. Realizar un sondeo general en las ciudades principales del país sobre la labor del alcalde respectivo y la forma como la gente está percibiendo su ciudad. Universo: Hombres y mujeres de 18 o más años, de todos los niveles socio-económicos, residentes en: Bogotá (5.993.411), Medellín (1.980.292), Cali (1.787.762), Barranquilla (883.192) y Bucaramanga (395.890), para un total de 11.040.457 personas, según proyecciones del Dane. Marco muestral: Para la realización de este estudio se implementó una metodología llamada marcos duales, es decir, se hace uso de dos marcos muestrales (línea fija y generación de números celulares), para seleccionar a las personas. El cubrimiento telefónico en las 5 grandes ciudades, según censo del Dane, es del 85 %. Los hogares con línea telefónica son: Bogotá, 1.713.072; Medellín, 613.437; Cali, 491.782; Barranquilla, 185.966 y Bucaramanga, 143.796. Total: 3.148.053. Para el marco de línea celular se cuenta con un marco de números aleatorios generados por Invamer. Tamaño y distribución de la muestra: 1.200 encuestas (800 por telefonía fija y 400 por telefonía celular) distribuidas de la siguiente manera: Bogotá, 400 encuestas (240 por telefonía fija y 160 por telefonía celular); Medellín, 200 encuestas (140 por telefonía fija y 60 por telefonía celular); Cali, 200 encuestas (140 por telefonía fija y 60 por telefonía celular); Barranquilla, 200 encuestas (140 por telefonía fija y 60 por telefonía celular) y Bucaramanga, 200 encuestas (140 por telefonía fija y 60 por telefonía celular); además de la distribución por niveles socio-económicos de manera proporcional a la población. Para ajustar la muestra total al tamaño real del universo de cada ciudad, se aplican factores de ponderación. Sistema de muestreo: Se llevó a cabo un muestreo probabilístico por etapas, dependiendo del tipo de marco muestral. Para el marco de telefonía fija, primero se realizó una selección aleatoria sistemática de hogares con telefonía fija y posteriormente se realizó una selección aleatoria simple de una persona de 18 o más años. Para el marco de telefonía celular se llevó a cabo una selección aleatoria de personas mayores de 18 años. Margen de error: Los márgenes de error, dentro de unos límites de confianza de un 95 %, son: para el total de la muestra de las 5 ciudades +/- 3 %; para el total de la muestra de Bogotá +/- 5 %; para los totales de las muestras de Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga +/- 7 %. Técnica de recolección de datos: Encuestas telefónicas asistidas por computador (Cati). Fecha de recolección de los datos: Del 20 de abril al 01 de mayo de 2018. Número de encuestadores: Se emplearon 68 encuestadores. Método de validación: Se revisó el 100 % de las encuestas realizadas y se supervisó el 15 % de estas. Temas a los que se refiere: Opinión pública sobre gobernantes, personajes, instituciones y hechos de actualidad. Tasa de respuesta: La tasa de respuesta para las encuestas telefónicas es del 14,78 %. Esta tasa refleja el número de unidades de muestra que completaron el cuestionario, como porcentaje del número de unidades de muestra elegibles. Personajes o instituciones por las cuales se indagó: Referirse a cuestionario. Preguntas concretas que se formularon: Referirse a cuestionario. Factor de ponderación: Es la cifra que actuando como un multiplicador permite llevar los datos muestrales a la población, es decir, expandir la muestra. Para combinar las muestras de telefonía fija y celular, se deben incluir en el cuestionario preguntas que le permitan clasificar a los encuestados, a fin de determinar si el encuestado podría haber sido seleccionado en el otro marco y así obtener la probabilidad de inclusión de cada persona.

