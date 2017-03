Inventario de armas de las Farc superaría las 7.000

El desarme de las Farc, que debe concluir integralmente a finales de mayo, con la entrega de todo el material de guerra a la ONU, comienza a tomar forma.



Así lo dejó ver este miércoles el jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Jean Arnault, quien anunció que hasta el momento el proceso de registro del material de guerra, que lleva a cabo el alto organismo en las zonas veredales, está en un 85 por ciento.

“Esperamos llegar a las 7.000 armas registradas este fin de semana”, dijo el funcionario de la ONU.



Sin embargo, eso no significa que ese será el total de armas que va a recibir Naciones Unidas, pues según explicó el propio Arnault, aún falta por determinar el armamento que se encuentra en caletas y que todavía no ha sido movilizado para su registro.

“Aún no tenemos el reporte de la ubicación de todas las caletas”, dijo Arnault.



Y precisamente como una medida para dar más celeridad al proceso de recuperación del armamento que todavía tiene camuflado las Farc, en los próximos días se acordará un cronograma, entre la ONU y la guerrilla, para proceder a su recolección.



De acuerdo con el jefe de la Misión de la ONU en Colombia, en los puntos de concentración están ubicados cerca de 6.900 miembros de las Farc.



“Aunque todavía no estamos en todas las zonas, el registro se ha hecho en todos los campamentos”, destacó el funcionario.



Según la ONU, el proceso de dejación de las armas está contemplado en cinco pasos.

El primero de ellos, que ya se surtió, es el traslado de los observadores a los campamentos.



El segundo, en el que se avanza actualmente, es el registro del material de guerra, que no es otra cosa que establecer el tipo de arma e identificarla con un número.



Surtido este paso vendrá el almacenamiento gradual del armamento, en los contenedores que para tal fin ya dispuso la ONU.



Paralelo a ello se realiza la extracción y traslado de armas que todavía permanecen en caletas.

El último paso es la destrucción del material de guerra.



En lo que tiene que ver con la entrega física de las armas, paso posterior al registro, la ONU, que será la encargada de recibir este material, confirmó este miércoles que esta semana recibirán “entre 350 y 400 armas” de guerrilleros de las Farc que se encuentran en las zonas veredales.



Ese material corresponde al de “los guerrilleros que estarán vinculados a la Unidad Nacional de Protección (quienes entrarán en capacitación para cumplir su labor) y al de los excombatientes que estarán en labores de sustitución de cultivos y desminado”, indicó Arnault.



A estas armas hay que sumar otras 140 que fueron las primeras que entregaron las Farc y corresponden a los miembros del grupo subversivo que hacen parte del Mecanismo de Monitoreo y Verificación del Cese del Fuego.



Ellos fueron los primeros en hacerlo, pues está claro que los miembros de la guerrilla no podrán salir de las zonas veredales portando armamento y su labor los obliga a estar por fuera de estos territorios.



A este material se sumarán próximamente más de 300 armas que deberán depositar en los contenedores de la ONU los excombatientes designados para hacer la pedagogía del acuerdo de paz.



“Estamos haciendo preparaciones para recibir a la brevedad unas 1.000 armas en contenedores”, destacó Arnault.



Si bien el funcionario no reveló el número total de armas que se podrán recibir, sí destacó que “muchas de ellas son nuevas, es un registro de una amplia gama”.



De todas maneras, la ONU confirmó este miércoles que se cumplirá con el cronograma establecido en La Habana, especialmente con el llamado día D+180, es decir que el primero de junio todos los miembros de las Farc deberán haber entregado la totalidad de sus elementos de guerra.



Para el jefe de la Misión de la ONU, es claro que tanto el Gobierno como las Farc “están comprometidos en cumplir con el acuerdo”.



