¿Por qué el Eln solo habla de 5 días de cese del fuego?

Por cinco días, entre el 25 y 29 de mayo, la guerrilla del Eln entrará en cese del fuego unilateral previo a las elecciones presidenciales.



La guerrilla indicó que la decisión busca “aportar a unas condiciones favorables que le permitan a la sociedad colombiana expresarse en las elecciones presidenciales próximas”. Sin embargo, algunos analistas consideran que la medida es “insuficiente” y reclaman que el cese del fuego sea permanente, como lo afirmó el presidente Juan Manuel Santos.

Javier Torres Velasco, politólogo de la Universidad de los Andes, advierte que el cese del fuego del Eln “no es suficiente, pero es importante para que los comicios se desarrollen con tranquilidad”. Velasco sostiene que “lo que busca el país es el logro de la paz nacional y se necesita generar más confianza”



“Hemos visto en el pasado que hubo violaciones del cese del fuego, esperemos que esta vez se note voluntad de paz del Eln”, agregó.



Para Andrés Molano, abogado e internacionalista de la Universidad del Rosario, no hay pruebas “fehacientes” de la voluntad de paz del Eln. “No hay condiciones de credibilidad y de voluntad de Eln para negociar su desarme con el Gobierno”, dice.



“Es solo un gesto en el que dicen que no atentaran contra la jornada electoral, pero la verdad es que no tiene la capacidad de afectar las votaciones. Que hablen de cinco días de cese del fuego forma parte del modus operandi de la guerrilla, ellos se la pasan negociando sin que lleguen a buen término”, agregó Molano.



El último cese del fuego de carácter bilateral estuvo vigente entre el primero de octubre del año pasado y el 12 de enero de este año.

