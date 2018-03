‘Hay que aprovechar el cese del fuego del Eln’: sociedad civil

La noche del miércoles pasado, un grupo de 180 intelectuales, congresistas, investigadores sociales y maestros enviaron una carta al presidente Juan Manuel Santos en la que se leía: “Consideramos que el cese del fuego unilateral que ha anunciado el Eln en el marco de las elecciones a Congreso es una oportunidad adecuada para reanudar formalmente los diálogos de paz con esa organización”.

Los firmantes le manifestaron total respaldo al primer mandatario en caso que decidiera restablecer la mesa de Quito.



Ángela María Robledo, representante a la Cámara de la Alianza Verde, dijo que su intención al firmar la carta es “acelerar la negociación de tal manera que quede pactado un cese del fuego bilateral que no pueda ser destruido por el próximo gobierno”. Para ella, hay que aprovechar el nuevo equipo de negociación liderado por Gustavo Bell.



Alejo Vargas, profesor de la Universidad Nacional y también firmante de la misiva, destacó que se busca crear una opinión favorable que ayude a reactivar la mesa. “Si bien el Eln ha generado hechos de violencia en las últimas semanas, el cese del fuego unilateral para las elecciones es el gesto que el Gobierno estaba esperando”. El Gobierno Nacional aún no se ha pronunciado al respecto.



Este es el texto completo de la carta en mención:



Marzo 6 de 2018

Doctor

JUAN MANUEL SANTOS

Presidente de Colombia



Las organizaciones, gremios y personas abajo firmantes, convencidas de que la paz es un derecho y un deber, saludamos todos los esfuerzos por lograr una salida negociada delconflicto armado.



Reconocemos los recientes gestos de distintos actores de la vida nacional con la intención de reactivar la mesa de diálogos en Quito y superar así esta etapa, marcada por acciones armadas que debilitan el camino de la solución negociada. Somos conscientes de que es necesario un esfuerzo más sostenido en el tiempo para que tales gestos permitan avanzar de una manera sólida.



Pero los espacios para la negociación se han ido cerrando y es vital aprovechar los

tiempos. El país urge un cese al fuego más prolongado que permita salvar vidas humanas.



La sociedad, especialmente en las regiones de confrontación armada, eleva

un nuevo clamor ante el recrudecimiento de la guerra. Por eso, pedimos a las partes el cese total de las acciones armadas y llamamos a la protección del liderazgo social, duramente golpeado.



Señor presidente Santos, consideramos que el cese al fuego unilateral que ha anunciado el Eln en el marco de las elecciones a Congreso es una oportunidad adecuada para reanudar formalmente los diálogos de paz con esa organización.



Obviamente, la reapertura de las negociaciones no puede llevarse a cabo sin un claro acuerdo entre las partes de garantizar un proceso de elecciones en total tranquilidad.



A pesar de las adversidades, creemos que el país lo merece y usted lo quiere. Cuenta para tal empresa con nuestro apoyo.Vea en este documento las personas que firman la carta: