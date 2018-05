Iván Cepeda y Álvaro Leyva piden a Santrich que deje huelga de hambre

Este lunes se conoció una carta que el senador Iván Cepeda y el exnegociador de paz Álvaro Leyva le enviaron a 'Jesús Santrich' pidiéndole que levante la huelga de hambre que mantiene desde su captura, el 9 de abril pasado, por presuntamente haber organizado el envío de droga hacia Estados Unidos.



Santrich, quien recibe en el momento atención médica en el Hospital El Tunal, fue capturado con fines de extradición por petición de EE. UU.

"Le escribimos esta nota para expresarle nuestra preocupación en momentos en que usted -pieza clave de la construcción de los Acuerdos de La Habana-, pone en vilo el valor de su mismísima existencia por considerar que ha sido ofendido moralmente con una acusación que lo destruye por ser quien es y que niega su andar de años por caminos de búsqueda de la paz nacional", comienza diciendo el mensaje.



La carta resalta la determinación, fuerza pero también capacidad conciliadora que, según Cepeda y Lyeva, Santrich mostró durante las negociaciones con la exguerrilla de las Farc en Cuba.



"Hemos sido testigos, asimismo, de que a pesar de las desconfianzas y de los temores en medio de las adversidades de la implementación, ha llamado a los suyos a cumplir y hacer realidad los seis puntos del Acuerdo de La Habana y el quehacer político en democracia con el compromiso de acogerse al Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición", dice un aparte de la misiva.

Por esto, los firmantes concluyen el mensaje pidiéndole al exjefe de Farc que "viva para construir más paz"



"Santrich, desde polos opuestos de su primer recorrido vital, que lo fuimos nosotros, los que suscribimos esta misiva, le decimos a usted: viva para construir más paz; aún le falta andar para poder dormir por toda la eternidad. Y sabemos que no le tiene miedo a la muerte, más sin embargo tenga presente el pensamiento de Stephen Hawking: “No tengo miedo a la muerte, pero no tengo prisa por morir. Tengo mucho que hacer primero”. Y grabe en su corazón la enseñanza del Papa Francisco que debe ser estandarte de todos: No se puede interpretar “la existencia como un encontrarse de casualidad en el mundo y un caminar hacia la nada”. No caminamos hacia la nada, Jesús Santrich. Caminamos con usted hacia la paz para todos. Aún para que la gocen sus más crueles detractores. Darse por vencido, jamás", escribieron Cepeda y Leyva.

