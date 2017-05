Ser ‘buscadores de paz’, pide B. Betancur a jóvenes

El expresidente conservador Belisario Betancur se excusó de asistir al ‘Primer encuentro internacional de partidos políticos de centro- derecha’ convocado por su colectividad en Bogotá, pero pidió a los jóvenes que siguen esta orientación “ser siempre pregoneros de paz, buscadores de paz”.



Betancur, quien gobernó el país entre 1982 y 1986, tuvo un gran liderazgo en la búsqueda de la paz con las guerrillas y avanzó de manera significativa en ese propósito, pero no lo logró.



El siguiente es el texto de la carta enviada por el expresidente Belisario Betancur a sus copartidarios, en la que urgió el tema de la paz.

“Apreciados amigos:



Con mi más atento saludo, me disculpo de no poder acompañarlos en el Primer Encuentro Internacional de Partidos Políticos de CentroDerecha, que deliberará en esta ciudad en los días 8 y 9 de mayo del año en curso.



Motivos familiares me lo impiden.



Les envío en seguida unas reflexiones, sobre mi modo de ser conservador.

El espejo resplandeciente.



‘La verdad no muere aunque la cubra y eclipse transitoriamente el huracán de las pasiones’. (Sergio Arboleda, en el ‘discurso académico sobre El Quijote’).



Desde los filósofos griegos, y siglos más tarde, desde la Escolástica, la política se identifica con la búsqueda cambiante pero incesante de la felicidad, para el enigma humano y para su residencia en la tierra. Los tiempos se suceden y con ellos las mutaciones de pensamiento y de acción, pero se mantiene la esencialidad del quehacer político, en el sentido de que se es, se está para el servicio a la sociedad en pulcritud, en libertad, en orden, en integridad contra la arbitrariedad; en fin, en grandeza y dignidad.



Tan elevado y noble empeño, en la historia de Colombia lo representaban en 1849, entre otros colombianos, los jóvenes iluminados y luminosos José Eusebio Caro y Mariano Ospina Rodríguez, fundadores de un partido con el nombre de Conservador.



Un breve programa constituyó el faro de su acción, en el cual se afirma la dignidad de la persona humana, su honestidad, la prevalencia del bien común, la libertad, la fe católica y el apremio en justicia social. En suma, lo que Álvaro Gómez llamara ‘el talante conservador’.



Nací, crecí, creí y creo en aquel ideario, refrescado por manantiales de inmanencia y de renuevo en las encíclicas sociales de la Iglesia católica; y enaltecido por grandes pensadores. Allí permanezco con discernimiento y con orgullo, en el reconocimiento de que en la otredad se dan también certidumbres.



Lo cual me ha inducido a reflexiones sobre otras doctrinas, y al sobrellevar servidumbres de imaginarias afinidades, por respeto al otro. Además, la búsqueda del acierto en la gobernabilidad, es una hermosa aventura de la praxis, que conlleva a riesgos pero también satisfacciones: el riesgo del eclipse transitorio y la satisfacción de que sobrevive, como escribiera Sergio Arboleda en su hermoso discurso sobre el Quijote.



El ser conservador, el saberse conservador, establece comportamientos de moralidad, de probidad, de solidaridad, de libertad, de institucionalidad. Así lo he sido. Así lo soy. Así lo proclamo y lo reclamo a la juventud de mi partido, siempre hacia arriba como los inciensos góticos de las catedrales medievales; y siempre pregoneros de la paz, buscadores de la paz.



¡Tal es, oh brillantes concurrentes, tal es un espejo de mi modo de ser conservador!”.



BELISARIO BETANCUR