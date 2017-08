Dirección y candidatos de Farc al Congreso serán elegidos por voto

Este lunes, tras la segunda jornada del congreso de las Farc, el exjefe guerrillero Carlos Antonio Lozada afirmó que la nueva dirección de esa organización como partido político y las listas que presentarán al Senado y a la Cámara de Representantes serán elegidas por voto "secreto, directo y nominal".



De esta manera, las Farc confiarán que su nueva dirigencia, que reemplazará a los 61 miembros del Estado Mayor, sea elegida democraticamente por los cerca de 1.200 exguerrilleros que participan en el congreso fundacional de su partido, en Bogotá.

"Se definirá la estructura orgánica, principios filosóficos, el nombre del partido, su logo y bandera. A partir de mañana (martes), en distintas comisiones se van a debatir las propuestas, y comunicaremos cuando ya sea una realidad. Hasta ahora se conocen propuestas. Se adelantará la elección de la nueva dirección, y de aquellos que van a conformar las listas", dijo Lozada.



El exjefe guerrillero afirmó que el Estado Mayor presentó su propuesta con los nombres que tendrá la dirección del partido, pero que también los exguerrilleros del congreso pueden presentar propuestas nuevas de su dirección y de las "planchas" que irán al Congreso.



"Vamos a recorrer el país, como lo hemos hecho en más de 50 años de conflicto, pero de manera pública por primera vez, para disputarle las mayorías a la oligarquía que ha mal gobernado al país", agregó Lozada.



Las Farc, aunque todavía no definen que tipo de coaliciones harán de cara a la Presidencia, no renuncian a este tipo de alianzas. De hecho, el congreso que adelantan lo han denominado "por un Gobierno de transición", lo que a juicio de Lozada, quiere decir "una gran coalición con sectores que estén por la paz".



"Creemos que el próximo gobierno no puede limitarse a la implementación de los acuerdos, que no es poco. La paz va más allá del silenciamiento de los fusiles, la construcción de la paz tiene que ver con acabar las enormes diferencias que existen en el orden social, económico, político y con la construcción de una nueva cultura", dijo.



Por otro lado, el exjefe guerrillero le pidió al fiscal Néstor Humberto Martínez que publique la lista de bienes que tiene en su poder y "deje de seguir especulando y desinformando la opinión pública".



Según Lozada, el fiscal, que ha sido crítico del inventario de bienes entregado por las Farc, busca con eso "tratar de impedir" su "llegada al escenario político".



"Ratificamos que hemos cumplido y seguiremos cumpliendo los acuerdos", concluyó.



