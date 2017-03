Senadores de Cambio Radical, dispuestos a respaldar la JEP

El llamado del presidente Juan Manuel Santos para que los nueve senadores de Cambio Radical acompañen el último debate del proyecto que crea la justicia especial para la paz parece haber surtido efecto.



La iniciativa que le da vida a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llega este miércoles a su debate final en el Congreso y ha sido, sin dudas, la que mayor debate ha generado entre las que se han tramitado para la implementación del acuerdo de paz de La Habana.



El martes, durante una gira por municipios del Chocó para entregar obras con el vicepresidente Germán Vargas Lleras, el jefe de Estado le pidió el voto favorable de los senadores de su partido para la JEP.

“Vicepresidente, espero que todos sus senadores de Cambio Radical estén firmes, allá en el Senado, depositando su voto por esta Jurisdicción Especial de Paz”, le manifestó Santos a Vargas Lleras, jefe natural de esa colectividad.



Los reparos de algunos sectores de Cambio Radical al trámite de esta iniciativa han sido evidentes en diferentes partes del paso de este acto legislativo por el Congreso.



En el segundo debate, en la plenaria de la Cámara, por ejemplo, 13 de los 16 integrantes de esa bancada no estuvieron presentes en el momento de la votación. El argumento de varios de ellos para ausentarse fue que el Gobierno no había acogido todas las observaciones que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, le hizo al proyecto.



El propósito de esta iniciativa es estructurar la justicia a la que se someterán los excombatientes que haya cometido delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio.



Por su trascendencia, el proyecto ha llamado la atención no solo del fiscal Martínez, sino de otras instancias significativas de la jurisdicción ordinaria, como la Corte Suprema de Justicia y el procurador general, Fernando Carrillo.



Varios senadores del partido del ‘Vice’ le expresaron a EL TIEMPO su disposición de acompañar la iniciativa, aunque con algunos ajustes.



El senador y presidente de la Comisión Primera de Senado, Carlos Fernando Motoa, afirmó que su copartidario Germán Varón hizo algunas “observaciones” a la iniciativa en el debate pasado, pero que estas “se han solucionado en la ponencia para el último”.



“Creo que va a tener el acompañamiento de la bancada de Cambio Radical en Senado, es lo que he podido intuir de lo que se ha conversado con sus miembros”, dijo Motoa.



Carlos Fernando Galán, senador y exjefe de esa colectividad, resaltó la posición “positiva” que ha tenido su partido hacia este proyecto y otros de la implementación del acuerdo de La Habana. “La intención es acompañar el proyecto, pero tenemos algunas inquietudes que queremos debatir. Obviamente, vamos a atender el llamado del Presidente, pero queremos debatir algunos temas”, sostuvo Galán.



Su copartidario Antonio Guerra afirmó que “con los ajustes que se le hicieron” a la iniciativa sobre la JEP, “lo más seguro es que la vayamos a acompañar”.



La plenaria del Senado avanzó el martes en el trámite del proyecto de acto legislativo que crea la justicia especial para la paz, con la votación de algunos impedimentos, pero al caer la tarde se decidió conformar una subcomisión para que estudie el resto de estas peticiones y seguir este miércoles con el debate y la votación de la iniciativa.



