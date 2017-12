'Aunque termine el cese del fuego, los diálogos deben continuar': Eln

Alias Gabino, el jefe máximo del Eln, acompañado por otros miembros del Comando Central de esa guerrilla dijo este viernes que para este 2018 esperan avances en la mesa de diálogo de paz que se adelanta en Quito, Ecuador.



Lo hizo en un mensaje de fin de año, en el cuál señaló particularmente que esperan avances en el punto uno de la agenda de diálogo, participación de la sociedad, "iniciando" el próximo año.



"Y poder así llenar las expectativas que ha despertado en las regiones y en las organizaciones populares y sociales", agregó 'Gabino'.



La agenda fue pactada el 30 de marzo de 2016 y el Gobierno y el Eln aún no han abordado en forma los 6 puntos de fondo de la negociación.



En el vídeo difundido por esa guerrilla, 'Gabino' está acompañado por alias Pablito, comandante en Arauca y considerado el jefe militar de esa organización; Antonio García, negociador de la insurgencia en la etapa exploratoria de los diálogos con el Gobierno, y 'Pablo Beltrán', jefe de la delegación de paz del Eln en Quito.



Así como el Gobierno ha criticado las violaciones del cese del fuego por parte de la organización de 'Gabino', el jefe máximo de esa guerrilla también criticó la conducta del Gobierno durante el cese, vigente entre el primero de octubre y el 9 de enero.



"El Gobierno aprovechó (el cese) para iniciar acciones represivas contra la población que trabaja en los cultivos de uso ilícito. De igual manera, el Ejército lo utiliza para sacar ventajas militares, al punto que militarizó importantes territorios de operaciones del Eln, colocando en crisis dicho esfuerzo, porque, además, tampoco permitió mejorar la situación humanitaria de la población, debido a que el genocidio lejos de parar se incrementó", dijo alias Gabino.



Finalmente, esa guerrilla aseguró que "no renuncia a la paz y en tal sentido no se lenvantará de la mesa" y enfatizó en que "la mesa no puede ser interrumpida por el hecho de que el acuerdo sobre el cese del fuego culmine el 9 de enero, por el contrario, debe fortalecerse desarrollando los puntos de la agenda pactada".



Las partes estudian por separado la posibilidad de prorrogar el cese del fuego, más allá del 9 de enero, cuando además se inicia el quinto ciclo de negociaciones de paz. Tanto el Gobierno como el Eln han expresado su voluntad de hacerlo pero alegan que el actual cese ha tenido falencias, que deben corregirse, en particular por interpretaciones erradas de lado y lado.





