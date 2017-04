Atentado de Eln pone un ‘freno muy grave’ a diálogo en Quito: Gobierno

El jefe negociador del Gobierno para los diálogos con el Eln, Juan Camilo Restrepo, aseguró este jueves que las acciones terroristas emprendidas por esa guerrilla, como el ataque a un oleoducto en Norte de Santander, dificultan el avance en la mesa de diálogos de Ecuador.

Restrepo se declaró “decepcionando” con este tipo de acciones y aseguró que “le ponen un freno muy grave y muy delicado a las negociaciones de Quito”.



Según el jefe negociador, está última acción afectó a 3.500 personas en Norte de Santander. Agregó que aunque la negociación con el Eln se hace en medio del conflicto, “no quiere decir que este dispensado" o haya una "licencia" para que ese grupo atente "contra la población civil no combatiente”.



Este es uno de los requisitos que, según el Gobierno, se les ha exigido a los miembros del Eln, además de dejar la práctica del secuestro, algo que hasta el momento tampoco se ha cumplido por parte de la organización.



“Mientras el Eln no dé muestras de que allí si va a haber avances, yo veo muy difícil que podamos avanzar en otros frentes en la mesa de Ecuador”, aseguró Restrepo.



Actualmente, esa guerrilla se encuentra en un proceso de diálogo, cuya segunda etapa comenzará el próximo 3 de mayo, en Quito. Hasta el momento se han establecido dos submesas de trabajo en temas como participación ciudadana y acciones humanitarias.



Sin embargo, Restrepo reiteró este jueves: “No podemos avanzar si el Eln no es coherente entre lo que dice y firma allá (en Quito) y entre lo que hace acá con su lenguaje terrorista”.



También aseguró que la guerrilla tiene que “alinearse” en una sola postura.



