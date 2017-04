¿Podrán los jefes de las Farc empujar la paz con el Eln?

Lo más llamativo del acto del cierre de la primera ronda de negociaciones entre el Gobierno y el Eln en Ecuador fue la presencia en esa clausura de los jefes de las Farc Carlos Antonio Lozada y Pastor Alape.

Los dos viajaron a Quito tras una discreta gestión de facilitadores en la sombra y con el aval del Gobierno, al que sin duda le conviene que los jefes de las Farc, ya en proceso de desarme y de transformación en partido político, hablen con los delegados de un dubitativo Eln que hasta ahora se ha negado a hacer gestos de paz.



El encuentro entre jefes de las dos guerrillas tiene mayor significado en un momento en el que el grupo armado de ‘Gabino’ acaba de aceptar que el marco de la discusión del desescalamiento del conflicto, que comenzará con el Gobierno a partir del 3 de mayo –cuando empieza la segunda ronda de negociaciones–, sea el Derecho Internacional Humanitario (DIH).



Es decir, el mismo que le prohíbe al Eln hacerles daño a los civiles y lo obliga a calcular que sus acciones de guerra no afecten a la población desarmada, lo cual evidentemente esta guerrilla todavía no pone en práctica.



Justo ahora el Eln tiene en su poder a una pareja de policías en retiro de Risaralda, a quienes secuestró en el Chocó hace unas semanas bajo el supuesto de que estaban haciendo inteligencia.



En su momento, este grupo armado cumplió con la exigencia que le hizo el Gobierno de liberar a quienes tenía en cautiverio para comenzar negociaciones, pero ya entrado en las conversaciones formales reincidió en este delito, que, según el DIH, es un crimen de guerra.



En consecuencia, si el Eln es coherente con su compromiso de adoptar el Derecho Internacional Humanitario como marco de la construcción de acuerdos con el Gobierno para disminuir el impacto del conflicto en los civiles, lo que le queda es liberar a la pareja de expolicías y no secuestrar nunca más.



Por supuesto, el DIH también obliga al Eln a poner fin a matanzas como la que protagonizó en el Chocó hace dos semanas, cuando asesinó a cinco campesinos.



A esa guerrilla se atribuyen en parte los desplazamientos forzados recientes que han venido ocurriendo en ese departamento, en medio del pulso que está librando con bandas criminales para copar los territorios que dejaron las Farc al emprender la marcha hacia las 26 zonas donde hará su desarme definitivo.



Aunque se sabe que esta situación y la zozobra que está provocando el Eln en otras zonas preocupan a las Farc, por su efecto en la implementación de los acuerdos de paz, Carlos Antonio Lozada asegura que esos no fueron los temas del encuentro de las dos guerrillas esta semana en Ecuador.



Hablaron, dice, de la implementación del acuerdo de paz que las Farc firmaron con el Gobierno, y de los avances en la negociación del Eln.



En una explicable posición de respeto hacia la autonomía del Eln, Lozada afirma que las Farc no pretenden darle consejos a esa guerrilla, pero sí dice esperar que las conversaciones entre las dos organizaciones sirvan de algo. “Nosotros aspiramos a que ese intercambio contribuya a mejorar las conversaciones”, añade el jefe de las Farc.



De hecho, considera un avance que en la primera ronda de negociaciones entre el Eln y el Gobierno, que comenzó el 8 de febrero y terminó el jueves pasado, esa guerrilla haya aceptado el Derecho Internacional Humanitario y trabajar en un plan piloto de desminado.



Lozada adelanta que el Eln está dispuesto a mantener un intercambio permanente con las Farc. “Acordamos plantearle al Gobierno que nos permita esos intercambios, pues siempre pensamos que el proceso de paz es uno solo aunque fuera en mesas paralelas, porque el conflicto es solo uno”, anota el jefe de las Farc.



Precisamente, el asesor jurídico de esta guerrilla, Enrique Santiago, estuvo en Quito explicándole al Eln los detalles de la justicia especial para la paz.

La apuesta del Gobierno

Avanzar en acuerdos humanitarios para proteger a la población que no hace parte del conflicto es la apuesta inmediata del Gobierno con la guerrilla de ‘Gabino’.



Está claro, dice el jefe de los negociadores oficiales, Juan Camilo Restrepo, que “hasta que se dé el desescalamiento humanitario de la confrontación, no se avanzará hacia un cese del fuego bilateral y definitivo”.



Mientras tanto, agrega, “combatiremos al Eln con todos los fierros, como si no hubiera negociación”.



Que ‘Pablo Beltrán’ y el resto de la delegación del Eln en los diálogos hayan aceptado el DIH es una buena oportunidad para comprobar si lo que se acuerda en Ecuador es acatado por todas las estructuras del Eln, como ocurría con las Farc. Si es así, muy pronto el país debería percibir el fin de las hostilidades de la guerrilla de ‘Gabino’ contra la población desarmada.



Ya, de hecho, los negociadores del Eln y el Gobierno tienen en sus manos una propuesta marco de acuerdos humanitarios presentada por Álvaro Villarraga, directivo del Centro Nacional de Memoria Histórica, la cual será uno de los insumos de la discusión de la segunda ronda.



Avanzar hacia la paz en los 15 meses de gobierno que le faltan al presidente Juan Manuel Santos sería lo más conveniente para el Eln.



“Esta guerrilla debe pensar que es muy difícil que cualquier otro gobierno se la juegue por la paz como lo ha hecho Santos. Ojalá tenga lucidez para entender que estos no son tiempos de terrorismo”, afirma Restrepo.



Las Farc, aunque asumen que su papel no es darle consejos al Eln, podrían jugar un papel muy constructivo en el proceso de paz que está teniendo lugar en Ecuador.



EL TIEMPO sabe que las cúpulas de las dos guerrillas, con Rodrigo Londoño y ‘Gabino’ a la cabeza, esperan tener en mayo un encuentro en La Habana.



MARISOL GÓMEZ GIRALDO

Editora de EL TIEMPO

En Twitter: @MarisolGmezG