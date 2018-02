La siniestra apuesta del Eln por el terrorismo urbano

La más reciente ofensiva militar del Eln, que tuvo su mayor expresión en el ataque a una estación de la Policía en Barranquilla –con cinco policías muertos–, y la presentación oficial del autodenominado Frente de Guerra Urbano Nacional, que se atribuyó ese atentado, indican con claridad el alcance de una decisión siniestra que ha tomado ese grupo armado: el traslado de la guerra a las ciudades.

El cerebro y conductor de ese plan es, según han establecido organismos de inteligencia, alias Ariel, un guerrillero santandereano que hace parte del Comando Central del Eln (Coce), y cuyo rostro esa guerrilla parece empeñada en mantener oculto.



‘Ariel’ nunca se muestra en las fotografías de esa instancia de dirección del Eln, en las que sí aparecen los otros cuatro integrantes del Comando Central: ‘Gabino’, ‘Antonio García’, ‘Pablo Beltrán’ y ‘Pablito’.



La foto que organismos de seguridad tienen del guerrillero habría sido tomada en los 90. Se sabe que ‘Ariel’ vive en Venezuela, como otros integrantes del Coce, y que su brazo operativo en Colombia es alias Roberto.



Los atentados del pasado fin de semana en Barranquilla, Soledad, Atlántico, y Santa Rosa, Bolívar, son los más recientes episodios de la de guerra urbana del Eln, pero no son los únicos.

Parte del plan de trasladar el conflicto a las ciudades fueron también los ataques con explosivos en el centro comercial Andino –que provocó la muerte a tres mujeres en junio pasado– y en el barrio La Macarena de Bogotá, que dejó un policía muerto hace un año.



También, los atentados contra sedes bancarias y de empresas de salud ocurridos entre el 2015 y el 2016.



La estrategia de guerra urbana del Eln se comenzó a perfilar en el 2006 y se concretó ocho años después, en el 2014, con la creación del llamado Frente de Guerra Urbano Nacional, bajo la dirección de ‘Ariel’.



Pero solo el pasado fin de semana, tras el ataque a Barranquilla, esa estructura formalizó su existencia al atribuirse el atentado a través de un comunicado.



Su irrupción pública, justo cuando el Eln decidió no prorrogar el cese bilateral del fuego y de hostilidades con el Gobierno –con lo cual dejó en vilo la negociación de paz que se llevaba a cabo en Quito desde el 7 de febrero del 2017-, indica que la ofensiva del pasado fin de semana había sido previamente calculada por el grupo armado.



Incluso, la logística que hay detrás de los ataques muestra que requirieron de un minucioso proceso de planificación.



Y aquí es donde llama la atención que el único capturado hasta ahora por el atentado en Barranquilla –Cristian Camilo Bellón– haya estado en Venezuela. Y que otros dos de los autores, según la Fiscalía, sean venezolanos.

La sombra venezolana

‘Ariel’, el jefe del Frente de Guerra Urbano Nacional del Eln, es considerado un hombre muy cercano a ‘Pablito’, quien comanda el frente de Guerra Oriental y ha sido crítico, dentro de la organización, del proceso de paz con el Gobierno.



A ‘Pablito’ le atribuyen contactos muy fluidos con agentes del Gobierno venezolano.



“Se sabe que la relación de ‘Pablito’ es con funcionarios venezolanos de perfil ministerial”, le dijo a EL TIEMPO una persona que sigue la trayectoria del Eln.



Por eso, no se descarta que la decisión de esa guerrilla de escalar la violencia en las ciudades colombianas sea, al menos, conocida por el Gobierno del vecino país.



Esto ocurre en momentos en los que Venezuela ha dejado de ser un aliado en la búsqueda de la paz con los grupos armados en Colombia, después de que en años anteriores jugó un papel importante en los diálogos con las Farc.



Han sido públicos los reclamos de Nicolás Maduro al presidente Juan Manuel Santos por las críticas del mandatario colombiano al rumbo autoritario que ha tomado el régimen venezolano, que tiene a ese país en la más grave crisis política, económica y social de su historia moderna.



En los últimos cuatro años, el PIB venezolano ha caído un 40 por ciento y en el 2018 la inflación llegará al 13.000 por ciento, según el Fondo Monetario Internacional.



En este contexto, Venezuela realizará elecciones presidenciales antes del 30 de abril, en las que Maduro aspira a ser reelegido. Y Santos ha dicho que Colombia y la comunidad internacional no reconocerán el resultado de esos comicios si no hay garantías que aseguren su transparencia.



Hay funcionarios colombianos que piensan que no sería extraño que el Gobierno venezolano estuviera viendo hoy en el Eln una ficha clave en su política bilateral con Colombia.



Frente a esa guerrilla, es evidente que, en lo inmediato, el escenario para el Gobierno colombiano es dedicar sus esfuerzos a combatir no solo los campamentos sino también sus redes de terrorismo urbano, que ahora tomaron rostro en el Frente de Guerra Urbano Nacional y que podrían dejar muchas víctimas civiles y dentro de la Fuerza Pública.

Habla delegado del Eln, en Quito

Bernardo Téllez, uno de los delegado del Eln en los diálogos de paz, afirmó desde Quito que ese grupo entendía “el dolor de las familias de los policías” muertos en el atentado de Barranquilla, pero dijo que “también hay que entender el dolor de las familias” de los guerrilleros y líderes sociales muertos.



Según la Agencia Efe, Téllez consideró urgente el fin del conflicto armado.

MARISOL GÓMEZ GIRALDO

Editora - EL TIEMPO

margir@eltiempo.com

En Twitter: @MarisolGmezG