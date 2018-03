El mundo ve la paz de Colombia como asunto estratégico para la región

04 de marzo 2018 , 01:27 a.m.

El programa Wilton Park, que habitualmente reúne en reserva en una mansión del siglo XVI en las afueras de Londres a personajes de la política, los negocios, la diplomacia y la academia de todo el mundo para hablar sobre los desafíos globales, se trasladó esta semana a El Rosal, a una hora de Bogotá, para analizar la marcha de la paz en Colombia y la importancia de que transcienda los acuerdos con las Farc.

Ese foro, nacido hace 70 años por iniciativa de Winston Churchill, que funciona como agencia de la cancillería del Reino Unido y que cada año convoca a protagonistas de los asuntos de mayor coyuntura en el mundo, propició un encuentro entre representantes del Gobierno colombiano, observadores internacionales y el hoy partido político Farc, para que expusieran de manera franca, en El Rosal, sus puntos de vista sobre lo que está pasando tras el fin del conflicto con la exguerrilla.



Y más allá de que en ese encuentro se ventilaron los aciertos, desaciertos y desafíos de la implementación de los acuerdos de paz de La Habana; lo más llamativo de los tres días –de lunes a miércoles– de intercambio fue percatarse de la mirada estratégica que tiene la comunidad internacional sobre la paz de Colombia.



Desde afuera, sin los prejuicios de la polarización política que provocan en Colombia los acuerdos de paz y la actual campaña electoral, observadores internacionales consideran el éxito de la implementación de los pactos de La Habana como un hecho indispensable para la estabilidad de la región.



“La consolidación de la paz en Colombia es fundamental para la estabilidad de la región, sobre todo en estos momentos en los que la situación en Venezuela es crítica”, dijo uno de los diplomáticos europeos que participaron en la cita. Precisamente por esto, a la comunidad internacional le preocupa que la implementación de los acuerdos de paz tenga “una oposición política tan fuerte” en Colombia.

Al discreto escenario campestre en donde se dio el encuentro fue invitado de manera exclusiva EL TIEMPO. Bajo los estándares de confidencialidad del programa Wilton Park, los asistentes pueden compartir lo que allí se dijo, pero sin decir quién lo dijo.



Por el Gobierno y el partido Farc participaron varias personas, encabezadas por el vicepresidente, Óscar Naranjo, y el exjefe guerrillero Pastor Alape. Y entre el amplio grupo de diplomáticos de Europa vale la pena mencionar, por la cercanía que han tenido con el proceso de paz de Colombia, al enviado especial de la Unión Europea, Eamon Gilmore, quien esta misma semana se reunió con el presidente Juan Manuel Santos, y al embajador de Noruega, Johan Vibe.



Por supuesto, estuvieron también Robert Grant, director de Wilton Park, y Christian Holmboe Ruge, subdirector del Centro Noruego para la Resolución de Conflictos (Noref, por su sigla en inglés), que hizo alianza con la agencia de Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido para organizar el encuentro.



Un diplomático resaltó el sentido estratégico que tiene para Estados Unidos el apoyo a la paz de Colombia, a pesar de las confusas posturas del presidente Donald Trump frente a los temas internacionales. “Estuve hace unos días en Washington y me impactó la importancia que le dan a la ayuda a Colombia, por la situación de Venezuela”, contó.



En este contexto, los delegados internacionales le conceden una gran importancia a la buena marcha de los acuerdos de paz.



Algunos de ellos fueron explícitos en que “ahora es más importante que nunca” el apoyo externo. Uno de los diplomáticos mencionó particularmente la necesidad de crear “un grupo de apoyo” para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), uno de los puntos del acuerdo con la Farc que más rechazo tiene entre algunos sectores políticos de Colombia.



Otro de los participantes extranjeros habló de la coyuntura electoral. “Comenzamos un proceso con el principal promotor de paz, el presidente Juan Manuel Santos, pero nos enfrentamos a un cambio de gobierno y no sabemos cuál será su posición frente a la implementación de los acuerdos”, dijo. Y si bien algunos miembros de la comunidad internacional han tenido contactos con sectores opositores del acuerdo de paz, la propuesta durante el encuentro esta semana fue intensificar ese diálogo para que la oposición entienda la importancia que tiene la paz de Colombia para la estabilidad de la región.



En otros lugares saben que hasta los opositores más férreos pueden cambiar. “Si algunos creen que Álvaro Uribe es un gran opositor, no conocieron a Ian Paisley (un acérrimo contradictor del Sinn Fein que terminó haciendo la paz con ese grupo, brazo político de la guerrilla del Ejército Republicano Irlandés, el Ira)”, anotó uno de los asistentes a la cita de El Rosal.



Incluso con los problemas que ha enfrentado la paz con las Farc, el acuerdo es visto como un referente para el mundo. Entre otras cosas, por el cumplimiento del cese definitivo del fuego y las hostilidades, por el corto tiempo en el que se dio la entrega de armas y por el número de estas con respecto a la cifra de combatientes.

Sin embargo, como dijo alguien, “aunque el proceso de paz es un ejemplo, falta mucho para que pueda considerarse exitoso” porque falta poner en marcha mucho de lo pactado.



La comunidad internacional piensa que, a pesar de los anuncios de la oposición de modificar los acuerdos de paz, al próximo gobierno, sea el que sea, no le será fácil incumplirlos.



Esto, por el respaldo que tienen en el mundo, por su importancia geopolítica y porque ya cuentan con el blindaje legal de la Corte Constitucional.



Como lo dijo un funcionario del Gobierno colombiano que asistió al encuentro de El Rosal: “Qué bueno que algunos candidatos vieran lo que ocurre en esta mesa para que se den cuenta de que la paz de Colombia no está huérfana”.

MARISOL GÓMEZ GIRALDO

Editora de EL TIEMPO

En Twitter: @MarisolGmezG