'Quienes se postulen al Congreso o Presidencia deben pasar por la JEP'

Los recientes anuncios de la Farc como partido político, primero con el aval jurídico del CNE para la creación de esa colectividad y este miércoles con la revelación de sus candidatos al Congreso y a la Presidencia, tuvieron una respuesta del Alto Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera.



El funcionario urgió al Congreso a aprobar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que en definitiva es el marco jurídico que permitirá establecer las penas y sanciones para los excombatientes que quieran aspirar a cargos públicos.

“Quienes se postulen como candidatos al Congreso o a la Presidencia, tienen que acogerse a todos los mecanismos que implica la aceptación de la JEP, conforme a lo establecido en los acuerdos”, dijo Rivera en un comunicado.



Sobre este tema se ha presentado un amplio debate porque sorprende que quienes eran los altos jefes de la guerrilla anuncien sus aspiraciones políticas cuando aún no han sido sometidos a la JEP. Es importante recalcar que los excombatientes pueden participar en política sin haber terminado su comparecencia ante la justicia, pero deben comprometerse a contar toda la verdad.



Estas comparecencias no han iniciado porque el Congreso aún no se ha aprobado. El martes una mayoría de Senadores se ausentaron del recinto y frustraron la primera votación del proyecto de ley que reglamenta la justicia para los actores del conflicto, el más importante del semestre de implementación de la paz en el Congreso.



“Los acuerdos de paz establecen que no puede haber inhabilidad política pero sí puede haber incompatibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Si la JEP establece unas sanciones restrictivas de la libertad, unas sanciones que los comprometa con obligaciones concretas en los espacios de capacitación y reincorporación, eso hará incompatible el cumplimiento de esas obligaciones frente a la JEP con el ejercicio de la política”, señaló.



Tal y como sucedió la semana pasada, el quórum o mínimo de senadores requeridos para avanzar en las votaciones se disolvió y la sesión debió ser levantada y citada nuevamente para este miércoles.



“Reitero, sí hay participación política. Está garantizada en los acuerdos en el acto legislativo pero no es incondicional. Está condicionada al cumplimiento de las obligaciones frente a la JEP que van a ser verificadas por la magistratura de la Jurisdicción Especial para la Paz”, manifestó Rivera.



