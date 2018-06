Respeto por la Carta y su independencia, llamado de las cortes a Duque

Aunque el eje central de la reunión que sostendrán este jueves el presidente electo, Iván Duque, y los presidentes de las altas cortes será el de cómo sacar adelante una reforma de la justicia, estos magistrados también le harán un llamado al respeto de la Constitución, que incluye los desarrollos del acuerdo de paz con las Farc.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló, dice que si bien la idea es escuchar los planteamientos del nuevo mandatario, por parte de la institución que encabeza sí aprovechará ese encuentro “para decirle que no hay que tenerle miedo al proceso de paz y a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”.



“Al fin y al cabo, la JEP ya está dentro de la institucionalidad y cuenta con desarrollos constitucionales y legales. Además, tiene que ofrecer resultados a corto plazo. Le diremos que tenga en cuenta esas razones”, sostiene Barceló.



En ese sentido, los presidentes de las altas cortes le reiterarán a Duque la obligación constitucional que tienen las próximas tres administraciones de cumplir lo pactado en La Habana.



Alejandro Linares, presidente de la Corte Constitucional, pone de presente en este punto la sentencia C-674 de 2017 de ese alto tribunal, en la que está contemplado ese compromiso “con el fin de garantizar cierta estabilidad jurídica”.



Asimismo, el presidente de la jurisdicción constitucional ve que eventuales cambios, aunque que el nuevo gobierno tenga mayorías en el Congreso, implicarían un trámite arduo y dice que a nivel jurídico su control constitucional sería “problemático”.



En todo caso, Linares dice que eventuales modificaciones de la Jurisdicción JEP “es un tema grueso” y que por su parte no se abordará en ese encuentro, que tendrá lugar en el Palacio de Justicia este jueves a las 4 de la tarde.

Los presidentes de las altas cortes le reiterarán a Duque la obligación constitucional que tienen las próximas tres administraciones de cumplir lo pactado en La Habana FACEBOOK

TWITTER

El presidente del Consejo de Estado, Germán Bula, a su vez, resalta que ese llamado a que se respete el acuerdo es un asunto inherente a sus funciones, y por eso lo pondrá en la mesa.



“Los jueces, por definición, defendemos la ley, la Constitución y lo que hace parte de ella como corolario de los acuerdos de paz. Ese es nuestro papel”, afirma.



El magistrado Bula sostiene que la esencia de lo que le trasmitirán a Duque es la idea de que se fortalezca la independencia judicial como garantía para los ciudadanos, lo cual incluye “no solo el respeto a la independencia de la Rama, sino también de tribunales y jurisdicciones especiales”, como es el caso de la JEP.



Teniendo en cuenta que Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial, no estará presente en la reunión, Alejandro Linares es enfático en decir que “en la reforma de la justicia de la cual se hablará no se va a discutir nada que tenga que ver con la JEP”. Una de las expectativas de este magistrado en el encuentro es la de poder lograr con el próximo gobierno “una reforma consensuada y no impuesta, buscando acercar la justicia al ciudadano”.



Para eso discutirán el denominado pacto de Pasto, en el cual los presidentes de las altas cortes se pusieron de acuerdo sobre puntos fundamentales que debe tener una reforma. Entre esos están el de las funciones electorales de los tribunales, el juzgamiento de aforados, el gobierno de la Rama, requisitos para ejercer la abogacía, entre otros.

En la reforma de la justicia de la cual se hablará no se va a discutir nada que tenga que ver con la JEP FACEBOOK

TWITTER

Esa reunión, en la que también estará presente el fiscal Néstor H. Martínez, tendrá como antesala un almuerzo informal, convocado por el procurador Fernando Carrillo, con altos funcionarios de la justicia.



Esta charla se dará en medio de la polémica que desató un trino de la senadora Paloma Valencia en el que dice que “la Corte Suprema está preparando detención de Álvaro Uribe en represalia a la victoria de Duque y la propuesta de discutir la pertinencia de una sola corte superior con funciones constitucionales”.



El presidente de la Sala Penal de ese alto tribunal, Luis Hernández, calificó esa afirmación de la senadora uribista de “irresponsable e irrespetuosa” y le respondió que esto “desconoce la institucionalidad y el buen clima de entendimiento y construcción de consensos planteado por el presidente electo”.

Nos llega información de q la Corte Suprema están preparando detención de @AlvaroUribeVel en represalia a la victoria d @IvanDuque y la propuesta de discutir la pertinencia de una sola corte superior con funciones constitucionales

¿Unión del Cartel de falsos testigos y d la toga? — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) 20 de junio de 2018

REDACCIÓN PAZ

Twitter: @pazELTIEMPO

redaccionpaz@eltiempo.com