La Agencia de Tierras formalizó 1,5 millones de hectáreas en dos años

Dentro de los indicadores que Miguel Samper, hasta este lunes el director de la Agencia Nacional de Tierras, entrega al nuevo gobierno del presidente Iván Duque, hay uno que más satisfacción le produce sobre su gestión: haber logrado legalizar en el país predios que en total suman una superficie equivalente a nueve veces la que tiene Bogotá. Exactamente se trata de 1’572.955 hectáreas.

Esa es una de las dos principales tareas –la formalización en 10 años de 7 millones de hectáreas– que le encomendó el acuerdo de paz de La Habana en el punto uno, sobre la reforma rural integral.



La otra tarea primordial de lo acordado en este punto con las Farc es la destinación de 3 millones de hectáreas para el Fondo de Tierras dentro de los 12 años siguientes.

El fin de esta bolsa es que se dispongan de esos predios para dárselos a campesinos que no tienen tierra o que la tienen pero de manera insuficiente para sobrevivir. De estas, la Agencia ya tiene 532.000.

“Si el nuevo Gobierno sigue con esta celeridad se podría cumplir la meta de formalización no en 10 años sino en 5 años y la del Fondo de Tierras en 6 años”, dice Samper.



Además de la incógnita sobre si el gobierno Duque continuará con esta política fruto del acuerdo de paz para superar lo que a juicio de expertos es una de las causas estructurales de la violencia (la inequidad del campo), también está la duda sobre si el nuevo mandatario podrá mantener el ritmo de formalización de tierras debido al reducido presupuesto fijado para esta entidad en el 2019.

Según el proyecto de ley del presupuesto que deberá surtir su trámite en el Congreso, para el próximo año la Agencia Nacional de Tierras contará con 116.000 millones de pesos, un 64 por ciento menos que el 2018, cuando fue de 341.252 millones.

De hecho, la falta de recursos puede afectar aún más su funcionamiento territorial, pues de acuerdo con un estudio hecho por la misma entidad, se necesitan 18 unidades de gestión territorial para poder cumplir con las necesidades históricas de la gente en las regiones del país.



“El único llamado que le hago al nuevo Gobierno es que le sigan dando al tema de tierra la importancia que necesita”, dice Samper, quien afirma que durante su gestión puso este asunto dentro de la agenda nacional.



El director saliente de la Agencia de Tierras sostiene que este tema es delicado, pues puede “generar efervescencia social”. Pero también, agrega Samper, puede ser un tema para buscar puntos en común y de entendimiento en las comunidades.



“A hoy, hay 200 conflictos territoriales y las disputas por el territorio pueden generar confrontaciones violentas, pero también pueden apaciguar los ánimos. Lo vimos con ejemplos diáfanos en muchas partes que acompañamos antes de que siguiera cualquier confrontación”, afirma Samper.

Gestión en 26 meses

La Agencia de Tierras heredó del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder, en liquidación) un rezago de 180.000 procesos de adjudicación de baldíos, de los cuales logró atender 48.480.



De igual forma la Agencia recibió de esa entidad unas 56.000 solicitudes de formalización de tierras sin atender, de las cuales logró entregar 4.808 títulos de propiedad. Entre 2012, cuando se inicia el programa de formalización de tierras, y el 2016, solo se habían logrado dar 1.200 títulos.



Después de dos años y dos meses en su cargo, Samper explica que eso fue posible gracias a que se pudo “ordenar la casa primero”. Muchos de esos procesos y solicitudes se habían iniciado en la década del 70, con lo cual las familias campesinas esperaron un poco más de medio siglo sin recibir respuesta del Estado.



Otro indicador que resalta el trabajo de la Agencia fue la titulación de unos 44.000 predios para familias campesinas negras e indígenas, una cifra que comparada con lo que se había logrado entre 1902, cuando se empieza a tener información sobre titulación, y 2015, cuando se crea la agencia, es notable. En ese lapso solo se adelantaron 68.000 titulaciones de predios.



“El mejor legado es la transformación en la manera en que opera ahora la institucionalidad. Ahora se recorre palmo a palmo la geografía nacional. Antes, el Incoder esperaba que el campesino llegara. Nosotros fuimos finca a finca y eso condujo a poner de moda el tema de tierras”, señala Samper.



Pese a los avances, uno de los pendientes de la Agencia es no haber podido resolver todas las solicitudes que aún siguen represadas y de este modo responder a la necesidad de formalización de la tierra que hay en el país.



En todo caso, si dentro del Congreso no se da un margen mayor de presupuesto al que hasta el momento está proyectado para el asunto de tierras durante el año entrante, los resultados serán no solo difíciles de mantener sino que serán mucho menores.

A corte de mayo de este año, el primer punto de los seis que contempla el acuerdo de paz con las Farc, el de reforma rural integral, tenía un avance del 13,86 por ciento, según un estudio realizado para el Congreso por 40 universidades públicas y privadas.



