Insistirán en sanciones para castigar el ausentismo en el Congreso

El senador por el Centro Democrático, Alfredo Ramos Maya, presentó este miércoles en el Senado dos proyectos, uno de ley y otro de reforma constitucional, que buscan castigar el ausentismo de los congresistas y reducir el número de curules en el Congreso.

Con estas dos iniciativas, el congresista uribista le apuesta, por segunda vez, a la “autoreforma del Congreso”.



Por un lado, presentó un proyecto de reforma constitucional que reduce el Congreso de 268 legisladores a 197. El Senado pasaría de tener 102 escaños a 74 y la Cámara pasaría de 166 a 123 representantes.Según Ramos Maya, con esto se generaría un ahorro anual de 110.000 millones de pesos.

Adicionalmente, radicó un proyecto de ley que busca aplicar sanciones económicas y disciplinarias para castigar el ausentismo en el Congreso. Dichas sanciones pueden ser desde multas económicas hasta el no pago de salarios por la inasistencia de los legisladores a los debates.



Esta iniciativa, que ya había sido presentada hace un par de años, no logró completar su trámite en el Congreso, lo que fue rechazado por varios legisladores del Centro Democrático.



Uno de los principales tropiezos que tendrán que superar estas iniciativas serán los impedimentos o peticiones de los congresistas para separarse del debate, varios de los cuales argumentan que no pueden legislar sobre asuntos que los afectan directamente, como estos.



“Son proyectos que buscan recuperar la baja imagen del congreso, y el congreso tiene que mostrar ánimos de auto reforma (..) un congreso más pequeño lograría un congreso más escrutable y más visible y generaría un ahorro muy importante”, afirmó el senador.



