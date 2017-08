Piedad Córdoba inscribió comité para su candidatura presidencial

A ritmo de papayera, música llanera, danzas indígenas y diferentes muestras culturales, la exsenadora Piedad Córdoba inscribió este martes, ante la Registraduría Nacional, su comité promotor 'Poder Ciudadano'.



Este comité deberá recoger más de 400.000 firmas para avalar su aspiración presidencial a las elecciones de 2018.

Willington Gómez Palacio, representante del fondo de comunidades negras de Chocó, Ana Consuelo Gómez, reconocida coreógrafa, y el cantautor Rafael Santos, hijo del desaparecido Diomedes Díaz, llegaron hasta el ente electoral para impulsar la candidatura de la exsenadora. Los tres hacen parte del grupo significativo que se inscribió.



“La principal bandera de mi gobierno será la bandera del cambio, el cambio de época, el cambio de todo lo que significa la pobreza la miseria la exclusión, la falta de garantías (…) y fundamentalmente creo que hay que no solo cumplir los acuerdos, sino mirar cómo se van a cumplir”, afirmó Córdoba.



Sobre una posible coalición la excongresista aseguró que no está entre sus planes y que para ella “la alianza es con el pueblo”. Agregó que la candidatura “es una plataforma de puertas abiertas donde cabe todo el mundo”.



Con Piedad Córdoba ya son cinco los candidatos que están buscando una candidatura presidencial por firmas: Juan Carlos Pinzón, Sergio Fajardo, Gustavo Petro y Alejandro Ordóñez.



Sobre la situación en Venezuela, la exsenadora aseguró que desea que "la vía del diálogo sea lo que los lleve realmente a lograr la paz que requieren en este momento”.



Finalmente Córdoba afirmó que ella no le cerraría las puertas a una constituyente en Colombia, “todo el mundo ha planteado una constituyente, yo no me opondría a ella, pero creo que lo más importante es ganar la presidencia y comenzar a hacer los cambios”, concluyó.



