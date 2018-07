Petro denuncia que Facebook le acaba de cerrar su página

La página del excandidato presidencial Gustavo Petro, en Facebook, que de acuerdo con él cuenta con "más un millón 400 mil suscriptores", fue cerrada esta noche según lo denunció el dirigente político.

Petro acaba de informar a través de su cuenta de Twitter que no tiene conocimiento de las razones por las que este hecho ocurrió.



Petro solicitó a sus seguidores "dirigirse a Facebook para que no se establezca esta censura contra la oposición en Colombia".



No hay antecedentes de que un hecho como este haya ocurrido recientemente en Colombia.



EL TIEMPO pudo establecer que en efecto la página oficial de Petro en Facebook no aparece.



POLÍTICA