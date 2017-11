¿Se resignó Zuluaga a no estar en el partidor presidencial uribista?

Luego de que el pasado viernes el expresidente Álvaro Uribe le cerrara la puerta a Óscar Iván Zuluaga para ser uno de los precandidatos del Centro Democrático, el exministro emitió este domingo un trino en el que dejaría ver que se resignó a no estar en el partidor presidencial, con lo que deja mucho más claro el panorama del uribismo para 2018.

"Serenidad, prudencia y reflexión. Tres cosas claras: el futuro de Colombia es el bien superior, el país necesita del Centro Democrático y las convicciones trascienden los momentos de dificultad", fue el mensaje emitido por Zuluaga.

Serenidad, prudencia y reflexión. Tres cosas claras: el futuro de Colombia es el bien superior, el país necesita del Centro Democrático y las convicciones trascienden los momentos de dificultad. — Óscar Iván Zuluaga (@OIZuluaga) 19 de noviembre de 2017

Si bien el exministro no se ha pronunciado oficialmente sobre la decisión del expresidente Uribe, el trino emitido este domingo es analizado por algunos como una manifestación de que aceptó no estar en el sonajero presidencial.



Zuluaga le había enviado una carta en la tarde del pasado viernes a Uribe, pidiéndole permiso para aspirar a la Presidencia y participar en el mecanismo de selección del candidato único del Centro Democrático.



Pero apenas unos minutos después, el expresidente aclaró quiénes son los cinco precandidatos de su colectividad. Y no incluyó a Zuluaga.



El jefe del Centro Democrático aseguró en su comunicado que “el calendario electoral se está agotando” y eso “nos obliga a no dilatar decisiones”.



De esta manera se despejó el camino para que la colectividad escoja su candidato presidencial mediante encuestas, que fue el mecanismo acordado entre los cinco precandidatos.

Con la salida de Zuluaga del sonajero presidencial del uribismo, el partido pierde una carta fuerte para llegar a la Casa de Nariño en 2018.



Si el exministro hubiese hecho parte del mecanismo para escoger al candidato del Centro Democrático, su cupo estaba prácticamente asegurado, pues no solo es el de más reconocimiento entre los precandidatos, sino que tiene a su favor haber ganado la primera vuelta presidencial en 2014.

La aspiración de Zuluaga había tomado fuerza desde el pasado 24 de octubre, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) archivó la investigación que llevaba en su contra por la presunta entrada de dineros de la multinacional Odebrecht a su compaña en 2014.



Sin embargo, algunas fuentes al interior del Centro Democrático aseguraron que tener a Zuluaga como candidato generaba temor en algunos miembros de la colectividad por el riesgo de que en plena campaña surja una decisión en su contra por parte de la Fiscalía o que esta investigación sea usada por sus contendores para afectarlo electoralmente.



Por ahora los precandidatos del Centro Democrático son Iván Duque, María del Rosario Guerra, Carlos Holmes Trujillo, Paloma Valencia y Rafael Nieto.



Mediante un sistema de encuestas se elegirá entre ellos el que tenga más favorabilidad para que sea el candidato del partido. Aunque aún muchos sostienen que el ungido será "el que diga Uribe".



