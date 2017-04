Washington es el nuevo escenario de la disputa Santos-Uribe

La enconada disputa política que desde hace casi 7 años protagonizan el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe, líder de la oposición, tiene hoy un nuevo escenario: Washington.



La utilización de Washington como ‘ring’ de contienda se hizo más evidente luego de que Uribe y líderes de su partido iniciaron una ofensiva para poner en conocimiento de autoridades estadounidenses aspectos del gobierno de Santos que no comparten.

Entre los muchos actos de este tipo, el que más ha trascendido, pero que dejó interrogantes, fue un encuentro casual entre Uribe y el presidente estadounidense, Donald Trump, en un ‘resort’ de Florida, que en principio se trató de presentar como una entrevista entre los dos líderes, pero que luego resultó ser un simple saludo de pasillo.



Hace dos semanas, Uribe envió a autoridades estadounidenses una carta acusatoria en la que dejó a Santos y a su Gobierno como cómplices del gobierno de Maduro y del crecimiento de los cultivos de droga.



La estrategia continuó esta semana con el viaje que hicieron dos miembros del Centro Democrático a EE. UU. para reunirse con congresistas de ese país.



Uribe, además, ha dejado saber en varias oportunidades de su cercanía con los republicanos, con los que parece tener identidad.



Estos hechos generaron malestar en el Gobierno, pues el presidente Santos tiene prevista una reunión con Trump a mediados de mayo. En su momento, fuentes de la Casa de Nariño desvirtuaron que se hubiera producido una entrevista entre Uribe y el mandatario estadounidense.



Santos no ha escondido su malestar por la actitud uribista y el pasado jueves, durante un encuentro con empresarios estadounidenses, aseguró que “infortunadamente las reglas de no llevar la política interna y la polarización interna a estados internacionales se han roto, cosa que lo único que causa es daño, no al Gobierno, sino al país”.



El Presidente tampoco ha ahorrado esfuerzos para enviar mensajes en busca de la confianza de Trump. Por ejemplo, fue el primer mandatario del continente en apoyar su acción militar contra Siria por el uso de armas químicas.



EE. UU. es históricamente el aliado más importante de Colombia. Le ha dado ayuda económica y asistencia durante décadas, y la lucha contra las drogas y el intercambio comercial los ha hecho socios estratégicos.



Hay quienes creen que en la era Trump el punto que más interesa de Colombia a Washington es el de las drogas. Otros aseguran que es el único punto de atención real, sobre todo cuando los cultivos ilícitos en el país han aumentado de manera significativa.



Conocedor de la sensibilidad estadounidense por el tema de las drogas, Uribe les ha dicho a las autoridades de ese país que el aumento en los cultivos ilícitos (188.000 hectáreas de coca, en 2016, según Washington) es el resultado de las concesiones que Santos les hizo a las Farc de suspender la fumigación.



“Hay un paralelo en el incremento del consumo, la extorsión y la criminalidad. El Gobierno ha detenido la aspersión a cultivos ilícitos para complacer a los terroristas de las Farc”, dijo Uribe en su carta a los líderes estadounidenses.



Uribe, además, ha acusado a Santos ante Washington de otros pecados como ayudar a sostener el régimen de Maduro, que Estados Unidos fustiga.



Y para reforzar su queja, Uribe dijo que Maduro a su vez es soporte del narcotráfico en Colombia.



Pocas semanas antes de terminar su mandato en 2010, el gobierno Uribe promovió un debate en la OEA en el que mostró los lugares en los que las Farc acampaban en territorio venezolano y servían a los intereses del narcotráfico.



Inclusive dijo que “el sistema económico de mercado colombiano está siendo comprometido por el recurrente llamado de las Farc a imponer su agenda marxista-leninista, siguiendo el modelo de Venezuela”.



Ante el recrudecimiento de la crisis venezolana las últimas semanas, que comenzó a medirse en pérdida de vidas humanas, mayor represión a la oposición, desinstitucionalización y provocaciones directas contra Colombia, Santos tomó distancia de Maduro y se unió al bloque de países del continente que ha llegado a pedir, inclusive, la aplicación de la Carta Democrática contra Caracas.



El distanciamiento coincide con la inminente visita de Santos a Washington, prevista para dentro de tres semanas, en la que inevitablemente todos estos temas se pondrán sobre la mesa del Salón Oval de la Casa Blanca.



El uribismo, según se supo, prepara nuevas acciones en Washington contra Santos.

Reducción en la ayuda

El Gobierno estadounidense, con el eslogan de ‘America First’, está reduciendo el papel de Estados Unidos como policía y benefactor del resto del mundo. Esta semana, Trump le propuso al Congreso de su país un recorte de al menos el 21 por ciento de los recursos anuales que Washington le da a Colombia para el desarrollo social y alternativo, y de los cuales saldrían los fondos para apoyar la implementación de los acuerdos de paz con las Farc.



Para el 2016, esos recursos sumaban 133 millones de dólares. En la nueva propuesta de Trump, la cifra bajaría a US$ 105 millones para el 2018.



EDULFO PEÑA Y JAVIER FORERO

Redacción Política